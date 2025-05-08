【藝術文化】「故宮100+」發表《故宮大事錄要續編》 蕭宗煌：爭取預算解凍讓活動運作正常

故宮媒體茶敘中，也發表新出版的《故宮大事錄要續編》。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院今年正式邁入百年院慶，故宮院長蕭宗煌昨（7）日再度攜手2位副院長，率領故宮團隊舉辦媒體茶敘，除報告新故宮計畫工程進度、說明下半年院慶系列特展的重點之外，也發表新出版的《故宮大事錄要續編》，而新推出的故宮百年紀念商品則意外成為茶敘的亮點。

充滿幽默創意的澎湖系列文創商品琳瑯滿目。（記者凌美雪攝）

蕭宗煌表示，今年對故宮而言具有承先啟後、繼往開來的重要意義，2025年，不但是故宮百年院慶，亦是台北建院一甲子、南院開館10週年的重要里程碑。做為世界級重要博物館，百年院慶活動除包含了回顧，更重要的是看向未來，因此，才會以「故宮100+」代表繼續往前進的起點。

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故宮院長蕭宗煌說明百年院慶的進程，更重要的是如何看向未來。（記者凌美雪攝）

提到新出版的《故宮大事錄要：民國89至113年》，蕭宗煌說，此書收錄上百則紀事及1,500餘幅歷史圖照，以圖文載述故宮21世紀初的工作發展進程，是期許故宮繼續以史為鑑、開創未來，持續提升博物館專業，發揮更大的社會影響力。

而在繼去年大受歡迎的「大美不言」特展之後，蕭宗煌也提到整修完畢即將重新啟用的第2展覽館（元圖書文獻大樓），6月將迎來美國大都會博物館首次來台展出，期望能再締造在台國際大展的票房佳績。

蕭宗煌也提到，今年文宣費用遭立院大幅刪減，凍結經費更高達全年總預算的2成，但故宮仍將依原目標繼續努力，同時爭取預算解凍，讓故宮重大活動如國內國外展覽等不受影響；只是，教育推廣活動場次將受影響減少，且因押運經費不足，某些國際借展如南院馬來西亞展，若與國外展館借展合約尚未定案，將暫時擱置；後續經費若不解凍，可預見將有更多業務受到影響。

不過，還是有令人驚喜的亮點，就是新推出的文創商品，包括「故宮百年紀念描金佛卡系列全套56款」，設計源自故宮收藏的佛經「經變圖」，精選明宣德7年（1432）宮廷泥金繪《普門品》四十觀音救苦應化圖、元代法華經《護法七天尊》等佛畫及典故為主題，十分適合送禮祝福；還有配合即將登場的「故宮國寶聚澎湖」展覽，一系列以澎湖風土人文特質發想的商品，如以人氣國寶〈肉形石〉結合澎湖「雙心石滬」元素設計的「你是我的心頭肉」版乖乖，賦予愛情寓意；還有1公克的故宮100週年翠玉白菜金條，可說創意、美感與趣味性十足。

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