自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】「故宮100+」發表《故宮大事錄要續編》 蕭宗煌：爭取預算解凍讓活動運作正常

2025/05/08 05:30

故宮媒體茶敘中，也發表新出版的《故宮大事錄要續編》。（記者凌美雪攝）故宮媒體茶敘中，也發表新出版的《故宮大事錄要續編》。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院今年正式邁入百年院慶，故宮院長蕭宗煌昨（7）日再度攜手2位副院長，率領故宮團隊舉辦媒體茶敘，除報告新故宮計畫工程進度、說明下半年院慶系列特展的重點之外，也發表新出版的《故宮大事錄要續編》，而新推出的故宮百年紀念商品則意外成為茶敘的亮點。

充滿幽默創意的澎湖系列文創商品琳瑯滿目。（記者凌美雪攝）充滿幽默創意的澎湖系列文創商品琳瑯滿目。（記者凌美雪攝）

蕭宗煌表示，今年對故宮而言具有承先啟後、繼往開來的重要意義，2025年，不但是故宮百年院慶，亦是台北建院一甲子、南院開館10週年的重要里程碑。做為世界級重要博物館，百年院慶活動除包含了回顧，更重要的是看向未來，因此，才會以「故宮100+」代表繼續往前進的起點。

故宮院長蕭宗煌說明百年院慶的進程，更重要的是如何看向未來。（記者凌美雪攝）故宮院長蕭宗煌說明百年院慶的進程，更重要的是如何看向未來。（記者凌美雪攝）

提到新出版的《故宮大事錄要：民國89至113年》，蕭宗煌說，此書收錄上百則紀事及1,500餘幅歷史圖照，以圖文載述故宮21世紀初的工作發展進程，是期許故宮繼續以史為鑑、開創未來，持續提升博物館專業，發揮更大的社會影響力。

而在繼去年大受歡迎的「大美不言」特展之後，蕭宗煌也提到整修完畢即將重新啟用的第2展覽館（元圖書文獻大樓），6月將迎來美國大都會博物館首次來台展出，期望能再締造在台國際大展的票房佳績。

蕭宗煌也提到，今年文宣費用遭立院大幅刪減，凍結經費更高達全年總預算的2成，但故宮仍將依原目標繼續努力，同時爭取預算解凍，讓故宮重大活動如國內國外展覽等不受影響；只是，教育推廣活動場次將受影響減少，且因押運經費不足，某些國際借展如南院馬來西亞展，若與國外展館借展合約尚未定案，將暫時擱置；後續經費若不解凍，可預見將有更多業務受到影響。

不過，還是有令人驚喜的亮點，就是新推出的文創商品，包括「故宮百年紀念描金佛卡系列全套56款」，設計源自故宮收藏的佛經「經變圖」，精選明宣德7年（1432）宮廷泥金繪《普門品》四十觀音救苦應化圖、元代法華經《護法七天尊》等佛畫及典故為主題，十分適合送禮祝福；還有配合即將登場的「故宮國寶聚澎湖」展覽，一系列以澎湖風土人文特質發想的商品，如以人氣國寶〈肉形石〉結合澎湖「雙心石滬」元素設計的「你是我的心頭肉」版乖乖，賦予愛情寓意；還有1公克的故宮100週年翠玉白菜金條，可說創意、美感與趣味性十足。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應