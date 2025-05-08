【藝術文化】台史博寫生的故事特展 看見張捷、陳澄波的時代風景

文化部政務次長王時思（中）、台史博館長張隆志（右）、陳澄波文化基金會董事長陳立栢（左）共同主持開幕式。（台史博提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年是陳澄波誕辰130週年，台史博推出「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展，以「寫生」為核心，結合珍貴畫作、文物書信及影音科技，呈現陳澄波精采且充滿生命力的一生。

陳澄波家人的畫作能感受到一家人濃厚的情感。（台史博提供）

特展首度有系統且大規模地展出陳澄波家屬慷慨捐贈予台史博逾500件文物，包括陳澄波遺書、受害衣物、遺照玻璃底片與照片等228事件重要文物，還有描繪家人與家為主題的油畫、速寫及膠彩畫等，包括〈自畫像〉、〈我的家庭〉、〈祖母像〉、〈初秋〉等，以及陳澄波精采寫生作品，如〈嘉義街景〉等，帶領觀眾一同領略時代氛圍。

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陳澄波遺書首次完整展出。（台史博提供）

特展由台史博與陳澄波文化基金會、中央研究院台灣史研究所共同合作，昨（7）日開幕典禮，文化基金會董事長陳立栢分享他與祖母張捷生活的溫馨回憶，以及家族守護畫作的甘苦。他強調，希望特展能吸引年輕世代重新認識台灣歷史時代，有助深化轉型正義。

文化部政務次長王時思表示，特展看見陳澄波與張捷充滿生命力的一生，與後代家屬的相扶持，面對艱困命運時仍然堅定前行的勇氣。台史博館長張隆志則指出，展覽特別復刻張捷當年收藏文物的狹小閣樓「半樓仔頂」，讓觀眾能更瞭解這批重要文化資產是如何被保存下來。展期至2026年3月1日，詳詢台史博官網。

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