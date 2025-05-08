【藝術文化】英國國家芭蕾舞團《吉賽兒》 台北首演今登場

《吉賽兒》將於5月期間巡演國表藝3館。（李佳曄攝， 兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕孟加拉裔英國編舞大師阿喀郎．汗（Akram Khan）攜手英國國家芭蕾舞團共製的《吉賽兒》，自2016年展開全球巡演，被譽為本世紀最具代表性的舞作之一。《吉賽兒》今年登台巡演，首站台北國家戲劇院，昨（7）日舉辦彩排記者會，舞團藝術總監亞倫．S．沃特金（Aaron S. Watkin）說，這部作品已在11個國家17個城市演出過，很高興能將台北、高雄和台中列入巡演名單中。

《吉賽兒》原作是描繪一名農家少女，愛上偽裝成平民的貴族青年阿爾伯特，最終因發現真相而心碎離世。而在阿喀郎．汗的版本中，她不再是柔弱受害者，而是後工業時代製衣工廠中飽受壓迫的女性勞工。阿喀郎．汗以當代視角解構19世紀芭蕾經典，注入女性主體性，重塑角色形象，深刻探問資本壓迫下的身體與靈魂，使《吉賽兒》從浪漫芭蕾蛻變為關照當代社會的寓言故事。

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彩排記者會上，沃特金說，這部美麗而大膽的《吉賽兒》重構，讓舞團的舞者們全心投入學習新的編舞語言，並努力以力量、藝術性和細膩的情感傳遞來表現故事。準首席獨舞者詹姆斯．斯特里特（James Streeter）則說，「阿喀郎．汗會給你很多資訊，讓你去發展、創作。我覺得，我們舞者也完全參與了創作過程。」

5月8至11日在台北國家戲劇院、16至18日在高雄衛武營歌劇院、24至25日在台中國家歌劇院演出，沃特金表示，這是一部讓英國國家芭蕾舞團每一位成員都無比自豪的作品，不僅僅是一場觀看的表演，而是每一個令人心碎的故事步伐，都能讓人感同身受。詳詢OPENTIX。

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