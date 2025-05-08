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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陳姵蓉／悼書店

2025/05/08 05:30

◎陳姵蓉◎陳姵蓉

◎陳姵蓉

書店一間一間關。

旅英四年後，返工第一天，辦完復職手續，腳自動上了鏈，逕帶我往工作醫院內熟悉的地下街踅。結果，遍找不著那間兼賣紙筆信簡的小書舖。左右逡巡了幾趟，確信位址沒有錯記，印象中與書舖比肩雙開的麵包西點店，依然人流川湧，熱火朝天，獨我佇在這廂拉下的鐵門前，呆立良久，跑馬燈式體驗著一人份的時移物換與事過境遷。

心底淅瀝，但物競天擇。每日通勤必經的台北車站地下街誠品書店改弦易轍成為東森購物；網美咖啡館大張旗鼓頂下信義永康金石堂；更甭提君不見重慶南路東方大樓再不復東方出版社已逾一旬，先是改頭換面批販日系藥妝，接著起灶搭鍋變售韓式炸雞。哲人日已遠，典型轉雲端：今日博客來上，一切從簡。漸漸地，待過的書店同暗戀過的人，一般可割可棄，可省可略，俱成了翻過去後再不回頭的那一頁。

縱使書店蔫萎，書，仍是要買的。然大約是失卻了逛書店時手掂估秤的環節，對斤兩厚薄都沒了準據，因此，網購的書總成箱成櫃地來，賑災救難似的。且回回陶侃搬磚，獨扛上樓：剔膠封，掀塑膜，褪書腰，摩挲嗅聞，歡喜讚歎，眼耳鼻舌身意皆讓法喜充滿、聖光普照了個全。遂想起甫入醫業時，日夜浸染，生死疲勞，幸得總有醫院地下街的小書舖如扁舟一葉。苦海迷茫，唯讀是岸，每當醫興闌珊，我便上書舖隔空捉藥，揀取書冊如方劑，外服併內用，多少能止痛鎮熱怯寒。

換做如今，我只能買西點了。●

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