【自由副刊．愛讀書】 《無名人》

《無名人》 愛莉絲．歐思華著，陳育虹譯，寶瓶出版

愛莉絲．歐思華著，陳育虹譯，寶瓶出版

脫胎自《奧德賽》，《無名人》是一部形式自由的長詩，全書無章節，無固定敘述聲音，與其說是史詩的改寫，不如說是拆解，書名後留下的小註解寫道：「一首海的讚美詩。」愛莉絲．歐思華（Alice Oswald，1966-）以兩條對照的航線開篇：阿加梅儂遠征特洛伊，返家時遭妻子背叛殺害；奧德修斯歸程漫長，卻有忠貞的妻子守候。詩人未深入有血有肉的生命，反而疏離地觀察航線，像海鳥乍現，縫合的船痕。歐思華選擇的姿態，是一名受雇監視阿加梅儂之妻，卻又被放逐岩石島的無名詩人。詩人既失去見證記錄的職責，更與歷史與知識世界隔絕。破壞可傳述可記憶的敘事邏輯，彷彿是無名詩人對史詩展開的「報復」。歐思華關心物質、非人視點以及語言本身的張弛動勢。緊密長句如深海高壓，單行短句如浪尖浮沫。《無名人》中的英雄與神祇皆去名，渦漩中因果糾結，無人居中，難以擺脫他者的殘影。而去名卻使得獨白更孤絕、私密。外在愈渺小，內在愈膨大。岩石島是海上的一座電話亭。（166）

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