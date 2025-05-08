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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．柴米油鹽】接受轉變 寬容對待

2025/05/08 05:30

圖／張慰慈圖／張慰慈

文、圖／張慰慈

圖／張慰慈圖／張慰慈

一位旅居加拿大許久未回國的朋友來看我，我們認識的年歲已有好幾個十年，長久以來，在工作和生活上都相互關心問候。但因為太久沒見，敘舊當中，他一直關心眼裡我的改變。

我問：「變了嗎？」他說：「當然，無論是想法、思考方式都不再是以前認識的妳。」 雖然我自然知曉與明白，這些改變與我離開以專業技術見長的職場，而將所有時間投入志業有關，因為過程中經過佛法教育的再薰陶，突然看到了更寬廣的世界。我自己是很欣喜這個轉變，也感受到自己在生命之中有了真正的成長。

突然想起在很多穿越劇中，穿梭時空者總是被叮嚀千萬不可破壞當下時空裡的世界，不能留下自己任何的角色介入，否則歷史會被改寫，這有可能會是很大的災禍，無論中西電影裡都不斷的強調著這一點。所以便笑笑對他說：「往事不用再提，請讓重逢的我們以新朋友的身分來交往吧。」

既是敘舊，依靠著過往的記憶與物件就已足夠，若是懷舊的心卻非要在新的時空中留下痕跡，著實不夠有智慧。懷舊和重逢始終是兩個故事的開端，想通了，我的行囊就收拾地更俐落灑脫些，告別過去讓它真正變成記憶，不必什麼東西都帶走，讓它留在原地是種美麗、也是本分。所以此次成了一場新朋友的聚會。

半百過後，我常覺得最難的在學習「接受」，不在追求。接受所有來到面前的一切。我常念《普賢行願品》提醒記住自己的願心。後來終於明白，「關於被愛」受者也需要練習，能接受的問心無愧，中間功課不少。

和好友聊起母親近況，她說：「總要為老人家做些什麼，臨終時希望帶她走的是菩薩，而不是冤親債主。」這話一針見血，也描述得怵目驚心。說中我的心事。這些年我從不避諱談論生死（包括和孩子談論），身為佛弟子這兩者的重量一般，看待的心情也一樣。也始終相信，覺得自己被愛著的老人家，靈魂更顯光亮，難受邪物干擾。

有些人每天花很多時間跟朋友們在一起，吃吃喝喝雖讓人歡喜，但我不禁想問，花多少時間和家人在一起呢？（不解決還存在彼此間的矛盾嗎？）「今朝有酒今朝醉」和「活在當下」有很大的區別，別弄混了。

真愛其實還包括你願意承擔責任的重量，願意了，才能在給與受間做到問心無愧。親人之間多是前世帶來的功課，這輩子不做完，下輩子還會纏著自己，這一點應該要擔心。

這段時間，整個世界的天災和人禍層出不窮，其實在生命中慢慢看懂了的是，人與人最大的分別是，各有喜好，其實非關輸贏，也無關強弱。若能寬容接受彼此的相異，現今世界的快樂指數應該會提升不少。

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