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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．運動場看台人生】給自己探索機會

2025/05/08 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃俊隆

人生像場馬長拉松，是段漫長追尋與探索的過程，不同的是，人生路徑得仰賴自己沿途找尋，等待出口，即便走錯路，都還可回頭，再往另一個方向前進──生命的意義是過程的風景，不是終點。

在成長過程中，允許自己去探索，去犯錯，從中找到問題的答案，找到自己的興趣，是決定我們一生樣貌極為重要的關鍵。我們不時聽到「我只是小時候欠栽培」、「被工程師擔誤的小說家」（兩個身分可任意替換）等玩笑話，其重要概念在於你真正的興趣是什麼？有沒有足夠的機會與環境讓你去嘗試？在普遍的家庭教育情境中，常發生孩子去上某才藝課後，發現他們未能積極投入或者毫無興趣，有的家長甚至可能一氣之下脫口說出：「早知道就不浪費錢讓你去學了。」這般結果論的後見之明，無時無刻發生在我們身邊。像這樣的氣話，最主要的問題在於──若你不讓他去試，怎知道他有沒有興趣？

像這樣探索的過程絕非毫無意義。唯有透過探索，我們才能找出自己真正的興趣，有興趣才有動機，隨著動機增強，我們對一件事的認同及投入也會愈深。舉例來說，在運動心理學相關研究中，有學者發現運動與平凡無奇的真實日常完全密不可分，當學生球員對運動投入愈深，對於生活也會因此產生更多洞見。同時，也有學者指出運動員對運動的認同，得以保護他們避免燃燒殆盡。然而，當對運動抱持著高度認同的選手受傷時，其所面臨憂鬱的風險亦隨之增加。同時，當球員從大學球隊高掛球鞋，他們將會經歷到高度的認同失落以及焦慮感。

這些研究告訴我們，當我們對一件事的認同與投入愈深，它在我們生命中所代表的意義也就愈重大。如果少了探索的過程，認同與投入便難自然產生。

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