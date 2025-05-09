【藝術文化】「2025威尼斯建築雙年展」台灣館搶先亮相 〈科技島〉與〈光明燈牆〉點亮信仰對話

威尼斯建築雙年展台灣館核心作品〈科技島〉以E Ink電子紙構成。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕由國立台灣美術館主辦、國立成功大學團隊策畫的「第19屆威尼斯建築雙年展—台灣館」參展計畫「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」率先於義大利時間5月8日上午10時半在威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）舉辦媒體預展，現場曝光〈科技島〉、〈光明燈牆〉與多項建築裝置以及提案。展覽將於9日正式開展至11月24日。

義籍教授亞歷馬諦（左）與英籍攝影師Marc Goodwin（右）於〈光明燈牆〉前合影。（記者董柏廷攝）

今年台灣館以「島嶼」為貫穿概念，從地理、文化、科技與信仰切入，勾勒出一個面對全球變局中仍積極尋求未來想像的科技島國。特別的是，台灣館場地位於普里奇歐尼宮唯一開啟對外窗的展間，能遠眺威尼斯聖母安康教堂。成為東西文化與信仰對話的象徵場域，並且形成錯位卻真實的信仰時空交會。

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台灣館亮點作品之一〈光明燈牆〉，正面透過科技程式讓光明燈產生明滅效果，輪播台灣意象圖案，象徵科技與信仰共構的島國文化。（記者董柏廷攝）

展場的核心裝置作品〈科技島〉以E Ink電子紙輪播台灣地景照片，展現當代科技如何重塑自然樣貌與日常環境。展區設計靈感來自地質構造與地景重組，象徵一座正在變動中的島嶼地表，回應主題「漂蕩」指涉的環境與身分流動。另一焦點作品為〈光明燈牆〉，以傳統媽祖信仰為靈感，正面為900盞神像光明燈，背面則裸露晶片與線路，呈現神聖與科技的並置對話，其中更有25尊馬祖像是由台灣媽祖聯誼會提供，曾經在廟宇光明燈牆中安座的媽祖像，營造出融合宗教儀式與電子未來的大型裝置。

義大利籍建築與設計學者Alessandro Martnelli（亞歷馬諦）接受記者訪問時，對「台灣館」表達高度肯定。他指出，這不僅是一場建築展，更是一個讓世界看見台灣文化樣貌與價值的重要時刻，「我認為這個活動是非常重要的，因為它將台灣與世界連結起來，讓更多人知道台灣是什麼樣子、正在做什麼。我也認為政府應該更支持這件事情。」亞歷馬諦自2014年定居台灣，對台灣社會觀察入微，此次他來到威尼斯關注台灣館，他認為，與義大利相比，台灣在信仰與空間的處理方式顯現出強烈的包容性與多樣性。「在義大利，大部分人擁護單一的信仰系統也非常嚴格，雖然建築很漂亮，但都很像。」他強調，「在台灣東西方神明的宗教都可以並存，你不會只有一種方向，而是有各種不一樣的發展。」而〈光明燈牆〉正體現了這樣的文化價值。對於本屆台灣館以「【無】信仰」為主題，展現台灣對科技與信仰、文化與空間的多重對話，他給予高度肯定。「這件作品就代表了與義大利的相對性，它尊重不同的信仰：多元是可以的、生活在一起是可以的。」他也強調，這樣的文化視角在全球並不常見，值得更多國際認識。

此外，2年前曾到訪台灣的英籍攝影師Marc Goodwin受訪時則提到，對台灣的印象之一，就來自於視覺強烈的廟宇中的光明燈，「這件作品令人印象深刻，而且確實非常具有台灣文化感。」

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