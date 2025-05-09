【藝術文化】台北當代藝術博覽會開展 大師新秀作品齊聚

在展場驚喜見到3件塩田千春的小型作品，吸引不少收藏家詢價。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025台北當代藝術博覽會昨（8）日在南港展覽館舉辦貴賓與媒體預展，相較於過往，今年規模稍小，但整體呈現堪稱精緻舒服，有國際大師作品，也有不少年輕新秀充滿企圖心的新視野，展期將持續至5月11日。

在藝術博覽會中，「協」展出的王攀元作品數量算不少。（記者凌美雪攝）

今年匯集53間國內外藝廊，以3大主題展區呈現，包括透過遴選委員會評選來自國內外知名藝廊的「當代網域」（Galleries）；聚焦新生代或新銳藝術家新作的「新生維度」（Edge）；還有全新推出的「藝韻匠心」（Embody），深入探索藝術、工藝與設計等元素在亞洲當代文化脈絡中所扮演的關鍵角色。

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來自西班牙的藝術家阿娜‧德‧阿爾維亞，以紙上色鉛筆畫出如攝影般的作品。（記者凌美雪攝）

此次台北當代再度攜手文化部共同主辦第2屆台灣藝術家特展，今年主題「斷電」，於會場呈現3件大型新媒體裝置，其中，旅居巴黎的鄭淑麗作品《說出》（2023），「一幅人工智慧（AI）的自畫像」在展場中如巨人般佇立，透過程式操控持續扭曲變形，試圖提問，在人工智慧對齊（AI alignment）的過程中，誰來定義何為「倫理內容」？人工智慧又是否有能力理解人類身份的複雜與流動？

鄭淑麗作品《說出》。

（記者凌美雪攝）

另2件作品，分別是藝術家蘇匯宇和新媒體藝術團體XTRUX的作品《太空戰士：酷兒時間、逃逸與靈魂的緊急疏散》（2023-2024）；以及出身於傳統紙藝世家的張徐展，敘述氣候變遷所導致生態環境變化的定格動畫《白蟻餵食秀》（2024）。

展場中還可見到一個特別的展區，是由老協珍、耿畫廊與青雨山房共同策畫「協：王攀元特展」，2017年以高齡109歲辭世的王攀元，是台灣現代繪畫的代表人物，作品常被認為充滿孤寂與苦澀，卻藏有一股沉穩的生命力，他的作品常被喻為具精神性的風景，總能讓人感受到靜謐與深刻。

展覽期間，每天都還有思想串流論壇，邀請重量級策展人及藝術思想家分享他們在地理、精神與物質三條脈絡的實踐與觀點。詳詢台北當代官網。

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