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藝文 > 自由副刊 > 愛讀書

【自由副刊．愛讀書】 《摩天輪時光》

2025/05/09 05:30

【自由副刊．愛讀書】 《摩天輪時光》《摩天輪時光》
黃春美著，聯合文學出版

黃春美著，聯合文學出版

《摩天輪時光》四十五篇散文論及生老病死，記載逐漸消逝的鄉村景物，共分四輯：平原事、摩天輪、時間河、臭皮囊，描摹宜蘭人事地景，回憶童年與家族歷史，侃侃敘述身體相關經驗。黃春美（1961-）筆下的農家圖象若「故人具雞黍，邀我至田家」的熱絡人情，製作早餐輪值表共話桑麻；或是登山賞花，多識鳥獸草木之名；更包含現代科技與傳統民俗結合，用蓮花播放器放送佛經、期以VR技術與已故親人重逢細語。作者善於引經據典，不論是古典詩詞、近代繪畫文學或電影，又或運用第一手史料（外省姨丈日記）為親戚編年作傳，令人玩味。摩天輪轉動，如同秒針兜圈，時間循環反覆，讀者搭乘座艙觀日常、俯瞰流變，緩緩升降不停留，走出座艙回到各自的生命，但留下愉快的記憶。若將此書做為案頭讀物，彷彿飄散清香，可得好夢。（十八分之四）

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