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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．姊姊妹妹向前走】花間指尖 趣味濃

2025/05/09 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／ 貓眼

我的媽媽是愛美的。

年輕時的她有一個粉紅色手提化妝箱，裡面裝滿小女孩的幻想，指甲油、腮紅、口紅、粉餅、粉撲及香水，那是個美麗的月光寶盒，像施了魔法般會令人瞬間變美，鏡子前盛裝打扮的她，美得像朵豔麗的紅玫瑰。

我的婆婆呢？年輕時也極度愛美。

衣櫃裡整排的訂做合身旗袍，長袖、短袖、緞面、絲絨襯托出高身兆健美的身材，高跟鞋一穿，走起路來婀娜多姿，當飛官的公公當年可是卯足了勁，打敗一干同袍才抱得美人歸，照片裡牡丹花旁半側著臉、淺淺微笑的她，猶如高雅的白玫瑰。

兩人當上奶奶之後，不約而同愛上了更美的事物──蒔花弄草。

這兩位資深美女有雙綠手指，將小小庭院點成花果成蔭，引來鳥兒築巢、蜜蜂採蜜、蝶兒翩翩起舞。婆婆與媽媽在社區活動中心學會壓花製作，手巧心細加上與生俱來的美感，作品遍及書籤、卡片、杯墊、鑰匙圈及掛畫擺飾，連孫女的手機殼也美得捨不得拿來使用，朵朵花兒在十指間一一重生。

魔法真的發生了，它們永遠青春綻放。

別的母女、婆媳逛街血拚聯絡感情，我們愛到野外撿拾樹葉、花朵、果實當作畫材料，林場也好、森林遊樂區也可、林間步道祕境更佳，只要能看花、看草，兩老樂得跟小女孩似的「妳看這朵花開得可真得意」、「妳看這刺莓變紅了，那是我兒時上山撿柴火時的路邊甜點」、「那棵樹是野生肉桂吧！小時候家貧沒零食，樹皮、樹葉摘下來當口香糖在嚼，甜甜辣辣的好好吃」、「樹上黃黃的是野生枇杷耶，小鳥吃過的最甜了，叫女兒來摘」，妳一言我一語氣氛熱烈，青春又回到眉間髮稍，踮起腳尖聞花香的背影叫人忘了年紀。

小徑旁色彩鮮豔不知名的野花、造型小巧可愛的莖葉、細長嫩綠向上伸展的小草、姿態高雅有如芭蕾女伶的蕨類、經蟲兒啃食過的洞洞蕾絲葉片……這些再尋常不過的野生植物，在她們手中猶如珍貴的寶石，每一朵、每一片得小心呵護收藏，靜待來日，會像毛毛蟲般幻化成美麗的彩蝶，躍然於紙上。

手藝了得的婆婆專司午餐，五穀臘肉飯糰、小黃瓜芽菜手捲、酪梨培根三明治、木須炒米粉及乾烙韭菜盒在野餐墊上秀色可餐，引得路旁山友攀過身子，眼睛大吃冰淇淋，調皮地笑問：「可以搭伙共食嗎？」媽媽只負責水果、茶水及陪笑。而我呢？則是她們的專屬攝影師，一路上不只記錄花花草草，還將開懷大笑的容顏、手舞足蹈的興奮之情、講話時的款款愛嬌一一保存，這一刻我們不是媳婦、媽媽、婆婆，是玩心大起，在林下花間張大眼睛四處探險的尋芳客。四季在指尖推移，堆疊成春花夏日秋風冬雲的美麗景致，手作的可貴，在於其獨一無二。

大地回春了，春雷始發，真是一個連鳥兒都會停在枝頭曬太陽的好時節哪！

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