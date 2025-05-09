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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．微幸福案內】幸運的瞬間 最幸福

2025/05/09 05:30

遇到廚師心情好，點的麵點料特別多，忍不住大叫lucky，幸運也是幸福的一種。（劉黎兒攝）遇到廚師心情好，點的麵點料特別多，忍不住大叫lucky，幸運也是幸福的一種。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本人常喜歡驚呼「lucky！」而且是大小事都常喊，如果找錢出現「8888」吉祥的數字，就覺得很幸運；點鮭魚卵餐，端上來的魚卵顯然比平時多很多，今天遇到了心情不錯的廚師；開車去上班時，一路都是綠燈，就會覺得今天所有的事都會順心如意；抑或排知名拉麵店自己正好是完賣的最後一碗，也會覺得超幸運！

呼叫lucky是提醒跟發現幸福的重要瞬間，我模仿這種想法，總自覺是運氣不錯的「強運」人，亦即運勢很強，想做的事大都能如願，即使是小事也覺得能順利完成，算是天大的幸運。

感到幸運的瞬間真的無比多，像錢包裡的銅板正好夠付帳單，不必拿出大鈔來找，會覺得lucky；一直想要的東西剛好拍賣減價，也太幸運了；或原以為吃完的冰棒，發現冷凍庫裡還有一支，不必在大熱天跑出去買，也覺得很lucky；換上衣服時，發現口袋裡還有一張鈔票；剛買的小說讀了很有意思，沒買錯也沒錯過，也是lucky事一件。

有些幸運大一點，像人事調動時，終於離開討厭的上司；或自己值班時難得清閒，還能做點自己喜歡的事；日本商品常有抽獎活動，有朋友抽到去夏威夷旅行。日本有位常中獎的懸賞女王，分享常中獎需要許多基本技術，如寫抽獎明信片的字要工整易讀，或活動期間短、中獎人數多很重要，現在抽獎活動進化，APP或SNS抽獎活動更多，獎品從杯麵到汽車都有，樂此不疲參與最重要。女王7年間中獎物品換算金額超過兩千萬日圓，讓人為她擔心中獎中到這輩子的運氣都用掉了，但看來她的努力超過常人許多，很難判斷能否算是幸運，但抽中還是很開心。就像我小時候常在生生皮鞋店對號還本活動中獎，在商店街抽獎活動，只要不是殘念獎就很開心！

我好幾次在日本失物復得，如在新幹線上丟掉相機或在超市丟掉手機、ipad等等，都很快就找回來，覺得很幸運，想起來幸運的是，日本民眾有撿到貴重東西會誠實交付處理的好品德，以及日本尋找遺失物品的精準系統所致。現在日本一年有3千萬件遺失物，應該自己多注意而少添麻煩才好，別只想靠運氣尋回。

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