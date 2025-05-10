【家庭plus．日常幸福微光】花時間 引春光入屋

香堇花餅乾

文、圖／Julia

香堇花沙拉美到心坎裡。

三月下旬節氣進入春分後，明顯感受到大地回春，春神降臨的盎然氣息。最愛在春季散步，無論是大自然或自家庭院，一片欣欣向榮，繽紛燦爛。

金蓮花、葉搭配豆皮，淡淡的芥末氣息在嘴裡漾開。

行走間，嗅聞著空氣裡揉和那說不出的迷人氣息，令人笑顏逐開。住家後方公園有許多高大苦楝樹，極愛盛放時，那一簇簇粉紫交揉的姿態，遠望像一位剛燙好蓬鬆捲髮的優雅女子，在風中嫵媚撩髮，那獨特花香隨著風向變化，有時撲面襲來，有時則隱落身後，幽幽微微，令人心蕩神馳。粉紅櫻花與柔白流蘇花在風裡款擺花葉，一派輕盈自在私語，無視行人仰望目光。

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插花過程，是日常裡的花草靜心儀式。

視線往下游移，草地蔓生的野花草錯落有致，大自然無疑是最佳設計師。醋漿花草、蒲公英、車前草、白花咸豐草，令人目不暇給，沉浸在春日獨有的浪漫氛圍裡。忍住一股想採摘回家的衝動，忽而想起即將告別的香草園，一定也正洋溢著漫漫春光。

淡雅的柚子花香，讓茶湯顯得立體。

〈花香處處〉柚花純露 給你一座柚園

花時間 引春光入屋

某日來到香草園，遠遠地就聞到柚子花的香氣，由於雨日不多，花期竟已超過半個月。初開時，好友來萃取一批柚花純露，濃純香的質地，讓我的腦海不禁浮現一幕幕將柚花融入生活的點子。

柚花純露多數拿來當臉部的保濕化妝水，有機種植、完全無添加的純露則屬食品級。在杯子裡噴入一些，再倒入冷開水置放一會兒，淡雅的花香飄散於杯裡杯外，平凡無味的開水，搖身一變為高雅花水。將含苞花朵加入冷開水裡，浸泡一晚即成花水飲，完全無需技藝。除了冷泡，也試著加入熱紅茶裡，放入一分鐘即可品茗，淡雅的花香讓茶湯顯得立體，餘韻無窮。唯不宜久泡，苦味明顯滲出。

那天拾得一枝掉落的柚花枝葉瓶插，整個屋子像不小心潑灑了柚花香水般，香氣瀰漫，夜裡香氣更甚，關上房門仍能嗅到絲絲香氣。是夜，夢境裡有片柚園，自在獨舞漫遊著。

〈花開處處〉一角落 一花園

回想這十多年來，歷經了三座露天香草花園，一年裡最美時節非春天莫屬。香草植物們，不論灌木或草本，一派欣欣尚榮枝繁葉茂。

食用花類也繽紛燦爛，其中尤以金蓮花最令人咋舌，可綿延生長數公尺，用匍匐前進攻城掠地來形容，一點也不為過。葉子有綠葉及斑葉，花色從紅、橘紅、橘黃、明黃、奶油色等多款，混搭種植，成為花園裡最閃躍奪目的主角，種在掛盆裡垂似如綠簾花朵綴飾，極美極美。

每回從香草園回來，總習於採摘一籃花禮送給自己，那一週家裡角落處處似迷你花園。沒有特別學習插花，僅僅在過程裡跟隨直覺，將手邊不同的素材，修剪適合尺寸，再放入眼前的不同花器裡。很享受這個悠緩的插花過程，是日常裡的花草靜心儀式。

由於多為香草植物，隨著修剪散發不同香氣，偶爾會出現被我不小心夾帶回家的小昆蟲們，超迷你小蜘蛛、小螳螂等，我會將牠們移到前院花草間，整個插花過程頗有動靜平衡的身心工作坊療癒功效啊！

插花過程修剪下來的香草，就擱在小竹籃裡，約一週就會完全風乾，可以拿來泡茶入菜，非常實用方便。也是廚房一隅的短暫風景，功效雖不似濃縮於瓶裡的精油，但我更眷戀能觸動五感六意的天然香氛療法。莫負春光美意，邀請你一起引春光入屋。

〈滿口花香〉花兒入菜 色香味俱全

某天需要提供十多人的工作坊午食，將金蓮花葉端上餐桌，將海苔包入煎好的豆皮，再夾入金蓮花與葉，淡淡的芥末氣息在嘴裡漾開，而眼前也漾著幾張驚喜臉龐。這是一道簡單又吸睛的前菜。將豆皮換成香菇或豆類，也很適合。

春日爭相競豔的還有香堇花，花朵似貓臉線條，市售還有一款極為相似的「三色堇」，花朵大上許多，不屬於食用花，這點要特別注意。

香堇花色多款，喜歡在花壇混植，春日盛放美到心坎裡，除了欣賞也沒忘融入料理。那日工作坊也以花沙拉上桌，當然食用前，要先好好感謝大地、感謝花朵，以及植物土地的能量，滋養身與心。

香堇花餅乾

值此時節，有空便會做花餅乾。密封真空，可保存15～20天。午茶時刻兩三餅乾搭配一壺香草茶，心裡滿溢幸福感。短暫的午茶時光，暫卸下生活裡的疲憊感，以植物能量充電，也為夜晚先引入一股鬆弛節奏。

材料：低筋麵粉180g、奶油100g、糖50g、全蛋1個、30朵香堇花

做法：

1.糖與奶油（室溫稍回軟），放入容器中，以電動攪拌器拌勻。接著分次加入蛋液拌勻。

2.分次加入過篩的麵粉拌勻，接著用手稍揉成形。用保鮮膜包裹成條狀，冷藏30分（冷凍10分）。

3.取出切片（1公分內），每片厚度盡量一致。將香堇花放上，用木棍擀壓一下，花朵服貼即可。

4.將餅乾放在烤盤紙，記得要有間隔，180度烤15分鐘。關火後再燜約3-5分鐘（餅乾會更脆）。

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