自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．日常幸福微光】花時間 引春光入屋

2025/05/10 05:30

香堇花餅乾香堇花餅乾

文、圖／Julia

香堇花沙拉美到心坎裡。香堇花沙拉美到心坎裡。

三月下旬節氣進入春分後，明顯感受到大地回春，春神降臨的盎然氣息。最愛在春季散步，無論是大自然或自家庭院，一片欣欣向榮，繽紛燦爛。

金蓮花、葉搭配豆皮，淡淡的芥末氣息在嘴裡漾開。金蓮花、葉搭配豆皮，淡淡的芥末氣息在嘴裡漾開。

行走間，嗅聞著空氣裡揉和那說不出的迷人氣息，令人笑顏逐開。住家後方公園有許多高大苦楝樹，極愛盛放時，那一簇簇粉紫交揉的姿態，遠望像一位剛燙好蓬鬆捲髮的優雅女子，在風中嫵媚撩髮，那獨特花香隨著風向變化，有時撲面襲來，有時則隱落身後，幽幽微微，令人心蕩神馳。粉紅櫻花與柔白流蘇花在風裡款擺花葉，一派輕盈自在私語，無視行人仰望目光。

插花過程，是日常裡的花草靜心儀式。插花過程，是日常裡的花草靜心儀式。

視線往下游移，草地蔓生的野花草錯落有致，大自然無疑是最佳設計師。醋漿花草、蒲公英、車前草、白花咸豐草，令人目不暇給，沉浸在春日獨有的浪漫氛圍裡。忍住一股想採摘回家的衝動，忽而想起即將告別的香草園，一定也正洋溢著漫漫春光。

淡雅的柚子花香，讓茶湯顯得立體。淡雅的柚子花香，讓茶湯顯得立體。

〈花香處處〉柚花純露 給你一座柚園

花時間 引春光入屋花時間 引春光入屋

某日來到香草園，遠遠地就聞到柚子花的香氣，由於雨日不多，花期竟已超過半個月。初開時，好友來萃取一批柚花純露，濃純香的質地，讓我的腦海不禁浮現一幕幕將柚花融入生活的點子。

柚花純露多數拿來當臉部的保濕化妝水，有機種植、完全無添加的純露則屬食品級。在杯子裡噴入一些，再倒入冷開水置放一會兒，淡雅的花香飄散於杯裡杯外，平凡無味的開水，搖身一變為高雅花水。將含苞花朵加入冷開水裡，浸泡一晚即成花水飲，完全無需技藝。除了冷泡，也試著加入熱紅茶裡，放入一分鐘即可品茗，淡雅的花香讓茶湯顯得立體，餘韻無窮。唯不宜久泡，苦味明顯滲出。

那天拾得一枝掉落的柚花枝葉瓶插，整個屋子像不小心潑灑了柚花香水般，香氣瀰漫，夜裡香氣更甚，關上房門仍能嗅到絲絲香氣。是夜，夢境裡有片柚園，自在獨舞漫遊著。

〈花開處處〉一角落 一花園

回想這十多年來，歷經了三座露天香草花園，一年裡最美時節非春天莫屬。香草植物們，不論灌木或草本，一派欣欣尚榮枝繁葉茂。

食用花類也繽紛燦爛，其中尤以金蓮花最令人咋舌，可綿延生長數公尺，用匍匐前進攻城掠地來形容，一點也不為過。葉子有綠葉及斑葉，花色從紅、橘紅、橘黃、明黃、奶油色等多款，混搭種植，成為花園裡最閃躍奪目的主角，種在掛盆裡垂似如綠簾花朵綴飾，極美極美。

每回從香草園回來，總習於採摘一籃花禮送給自己，那一週家裡角落處處似迷你花園。沒有特別學習插花，僅僅在過程裡跟隨直覺，將手邊不同的素材，修剪適合尺寸，再放入眼前的不同花器裡。很享受這個悠緩的插花過程，是日常裡的花草靜心儀式。

由於多為香草植物，隨著修剪散發不同香氣，偶爾會出現被我不小心夾帶回家的小昆蟲們，超迷你小蜘蛛、小螳螂等，我會將牠們移到前院花草間，整個插花過程頗有動靜平衡的身心工作坊療癒功效啊！

插花過程修剪下來的香草，就擱在小竹籃裡，約一週就會完全風乾，可以拿來泡茶入菜，非常實用方便。也是廚房一隅的短暫風景，功效雖不似濃縮於瓶裡的精油，但我更眷戀能觸動五感六意的天然香氛療法。莫負春光美意，邀請你一起引春光入屋。

〈滿口花香〉花兒入菜 色香味俱全

某天需要提供十多人的工作坊午食，將金蓮花葉端上餐桌，將海苔包入煎好的豆皮，再夾入金蓮花與葉，淡淡的芥末氣息在嘴裡漾開，而眼前也漾著幾張驚喜臉龐。這是一道簡單又吸睛的前菜。將豆皮換成香菇或豆類，也很適合。

春日爭相競豔的還有香堇花，花朵似貓臉線條，市售還有一款極為相似的「三色堇」，花朵大上許多，不屬於食用花，這點要特別注意。

香堇花色多款，喜歡在花壇混植，春日盛放美到心坎裡，除了欣賞也沒忘融入料理。那日工作坊也以花沙拉上桌，當然食用前，要先好好感謝大地、感謝花朵，以及植物土地的能量，滋養身與心。

香堇花餅乾

值此時節，有空便會做花餅乾。密封真空，可保存15～20天。午茶時刻兩三餅乾搭配一壺香草茶，心裡滿溢幸福感。短暫的午茶時光，暫卸下生活裡的疲憊感，以植物能量充電，也為夜晚先引入一股鬆弛節奏。

材料：低筋麵粉180g、奶油100g、糖50g、全蛋1個、30朵香堇花

做法：

1.糖與奶油（室溫稍回軟），放入容器中，以電動攪拌器拌勻。接著分次加入蛋液拌勻。

2.分次加入過篩的麵粉拌勻，接著用手稍揉成形。用保鮮膜包裹成條狀，冷藏30分（冷凍10分）。

3.取出切片（1公分內），每片厚度盡量一致。將香堇花放上，用木棍擀壓一下，花朵服貼即可。

4.將餅乾放在烤盤紙，記得要有間隔，180度烤15分鐘。關火後再燜約3-5分鐘（餅乾會更脆）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應