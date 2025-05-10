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【藝週末．城市散步】前進台中獨立書店！－4之1－一本書店
一本書店。
【編輯室報告】
檸檬蛋糕。（寶泉百年餅舖提供）
台中獨立書店眾多，有矗立近百年者，有藏書上萬冊者，如何兼具舒適溫柔與
一本書店入口的圓桌。
多元創新？大概唯有這樣一座「什麼都不奇怪」的城市，能孵出一間又一間不
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書店主人Miru。
可思議的書店。今日刊出第一彈，明日將有下集，八間書店風貌各異，共同譜
寫台中，敬請鎖定閱讀。
■一本書店
台中市東區自由路四段479號
abook.tw
請告訴我們書店的小歷史。
一本書店（下稱「一」）：一本書店在2014年綠川邊創立，2022年至2024年居
遊花蓮，2025年再度回到台中。
決定在台中開設書店的原因是？
一：因為愛書，因為成長於台中。
請用一句話形容你心中的台中。
一：一座舒適溫柔的城市。
開設獨立書店，最重要的一件事？
一：理解書的本質，清楚文化的深遠。
開設書店以來，最難忘的一件事？
一：振奮精神地開門：今天會有什麼樣的讀者到來？
書店中你最喜歡的一個角落？
一：入口迎接讀者的大理石圓桌，當季的繽紛花朵與亮眼書本。
請推薦書店內或台中當地不可錯過的伴手禮。
一：寶泉檸檬蛋糕、雪花齋鹹蛋糕。
以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的台中一日遊？
一：從自由路一段國家漫畫館園區，經過台中公園，走到自由路四段一本書店
。
圖片提供：一本書店。
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