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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進台中獨立書店！－4之1－一本書店

2025/05/10 05:30

一本書店。一本書店。

【編輯室報告】

檸檬蛋糕。（寶泉百年餅舖提供）檸檬蛋糕。（寶泉百年餅舖提供）

台中獨立書店眾多，有矗立近百年者，有藏書上萬冊者，如何兼具舒適溫柔與

一本書店入口的圓桌。一本書店入口的圓桌。

多元創新？大概唯有這樣一座「什麼都不奇怪」的城市，能孵出一間又一間不

書店主人Miru。書店主人Miru。

可思議的書店。今日刊出第一彈，明日將有下集，八間書店風貌各異，共同譜

寫台中，敬請鎖定閱讀。

■一本書店

台中市東區自由路四段479號

abook.tw

請告訴我們書店的小歷史。

一本書店（下稱「一」）：一本書店在2014年綠川邊創立，2022年至2024年居

遊花蓮，2025年再度回到台中。

決定在台中開設書店的原因是？

一：因為愛書，因為成長於台中。

請用一句話形容你心中的台中。

一：一座舒適溫柔的城市。

開設獨立書店，最重要的一件事？

一：理解書的本質，清楚文化的深遠。

開設書店以來，最難忘的一件事？

一：振奮精神地開門：今天會有什麼樣的讀者到來？

書店中你最喜歡的一個角落？

一：入口迎接讀者的大理石圓桌，當季的繽紛花朵與亮眼書本。

請推薦書店內或台中當地不可錯過的伴手禮。

一：寶泉檸檬蛋糕、雪花齋鹹蛋糕。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的台中一日遊？

一：從自由路一段國家漫畫館園區，經過台中公園，走到自由路四段一本書店

圖片提供：一本書店。

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