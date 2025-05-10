【藝週末．城市散步】前進台中獨立書店！－4之2－中央書局

中央書局。

■中央書局

中央書局書店長鄭敏玲。

台中市中區台灣大道一段235號

《青春的年代 浪漫的力量》。（中央書局出版）

facebook.com/centralbook.1927

中央書局三樓。

請告訴我們書店的小歷史。

中央書局（下稱「中」）：中央書局是台灣文化運動推手與見證者。1920年代，日治時期的台灣在民族自決與種種世界思潮的翻湧之下，受到新式教育啟蒙的台灣知識分子，憑藉對社會的使命與對土地的熱愛，於艱困時期決心以文學和藝術，帶領台灣人民突破智識囹圄。

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1926年，在台灣文化協會成員莊垂勝倡議下創設「中央俱樂部」，股東有林獻堂、林幼春、張深切、賴和等人。起初欲興辦食堂、旅社、講堂與書局等，除做為台灣文化協會的聯誼場域之外，也擔起啟迪民智與傳承文化之重任，往後歷史更迭輾轉，僅於1927年1月3日成立中央書局，由張濬哲擔任第一任社長，為當時全台規模最大的漢文書店。其時業務包括：銷售「漢文書籍雜誌、文具學藝用品、洋畫材料、運動器具服裝、留聲機西洋樂器」、發行《南音》與《台灣文藝》雜誌，並多次舉辦美術展覽，郭雪湖、陳澄波、廖繼春等人皆是這裡的常客。

2015年中央書局由上善人文基金會承接，重新籌備營運，原址建物整修翻新。2020年10月，中央書局正式開幕，重現文化活力。現由信誼基金會董事長張杏如擔任代表人。中央書局甫獲文化部首屆百大文化基地榮耀，為台中市六組獲獎中唯一的獨立書店。

中央書局從跨世代的人文思想，重啟這股實踐理想的活力，透過跨領域連結，從藝文、在地飲食、工藝美學、生活好物等面向，貫穿各種主題選書，以惜舊、創新的精神，繼續陪伴新世代蓄積文化能量，開拓世界觀視野與前進未來。

決定在台中開設書店的原因是？

中：中央書局於1927年1月3日開幕，書局的前身可追溯至1926年創立的中央俱樂部。創立人莊垂勝，與蔣渭水、蔡培火當時並稱為文化協會（以下簡稱文協）講演會三大名嘴。1924年畢業於明治大學政治經濟科的莊垂勝，在日本求學期間見證大正時期人文思想蓬勃崛起，尤其心儀英國的俱樂部與法國的沙龍文化，故與中部仕紳共同集資籌備資金四萬元，希望以組社團的方式來達成開書店、飯館、旅店，在台中市落實在現代化新生活。中央與文化書局一中一北，雖都是文協人士為班底，以肩負推動台灣文化運動為己任，但中央書局屬眾人合資型；文化書局則是蔣渭水獨資操辦。隨後中央書局更成為中部知識分子的集會與倡言中心。

請用一句話形容你心中的台中。

中：包容多元文化與鼓勵創新追夢的場域。

開設獨立書店，最重要的一件事？

中：以書店長的角度，希望與國際文化接軌並串連在地情感，每個人在這個大書房中皆能與人相遇，與好書相遇，感受知識的溫度。

開設書店以來，最難忘的一件事？

中：任職迄今，最難忘的是一位近七十歲的老媽媽在女兒的攙扶下走進書局，女兒貼心地說著樓梯的位置與水泥柱的模樣，老媽媽伸出手摸著女兒訴說的每一處，嘴中喃喃地道著：「沒錯，柱子還在耶，跟以前一樣。」。我們這才發現原來媽媽的眼睛因病而失明，但年輕時的記憶卻始終有著中央書局的模樣。最後兩人依偎地坐在書局的弧形窗前，女兒輕聲地念著書中的內容，而看不見的母親聆聽著，嘴角洋溢著幸福的微笑……中央書局將近百年歷史，這裡承載著無數人的青春記憶，深刻且動人，在這裡相遇的每個人踏入書局便能立即感受到文化承載的生命重量。

書店中你最喜歡的一個角落？

中：三樓是我最喜歡的角落。望向窗外的天空、在書的圍繞下令人感覺幸福且愉悅。這處法式沙龍的講座空間承載著無數人的思維與想像，也是文化交流的據點。

請推薦書店內或台中當地不可錯過的伴手禮。

中：中央書局自力出版的《青春的年代 浪漫的力量》專書，由二十六位穿梭在歷史、城市與當下生活的作者群，用一篇篇個人觀點，或與中央書局交會的精采故事，加上插畫，透過不同角度展現閱讀世代文青的交迭與理想。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的台中一日遊？

中：台中中區的歷史場域是國內外遊客必到之處，別再只會到第二市場揮汗如雨排隊等美食了！抵達台中火車站後，沿著台灣大道可欣賞全安堂、彰化銀行華麗的歷史建築立面，接著到中央書局咖啡廳優雅地喝杯咖啡、品嘗文學料理，最後帶走與自己生命共同理解的好書；接著轉入市府路購買洪瑞珍三明治享受平民美食，再步行到台中州廳、台中市役所領會歐洲建築風情，最後抵達國家漫畫博物館拍照漫步，品味新奇幻想與歷史文化的交融激盪。

圖片提供：中央書局。

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