【藝週末．城市散步】前進台中獨立書店！－4之3－梓書房

梓書房的貓咪運動襪。

■梓書房

書店主人阿清（左）、X真。

台中市西區福人街89號

梓書房。

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梓書房的貓咪啤酒杯。

請告訴我們書店的小歷史。

梓書房中庭裡靠窗的圓桌。

梓書房（下稱「梓」）：梓書房創立於2014年，是一間藏身於台中國美館附近的二手書店，專注於文學、圖象書、漫畫與人文藝術的選書與策展。我們也不只是賣書──過去十年間，書店辦過展覽、市集、對談、講座，從閱讀出發，延伸出與城市互動的各種方式。希望讓一本舊書的痕跡，不只留在頁面上，也能流動在人與人之間。

決定在台中開設書店的原因是？

梓：我們兩個人都是在台中長大的，熟悉的生活節奏、步調與人情味，讓我們覺得，把書店留在這裡、慢慢長成，是再自然不過的選擇。

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請用一句話形容你心中的台中。

梓：一下雨大家就不想出門的城市。

開設獨立書店，最重要的一件事？

梓：能好好地養活自己和貓咪家人。

開設書店以來，最難忘的一件事？

梓：最難忘的，是第一次策畫「柳川日和」舊書市集。那時候書與人在柳川河岸間緩緩移動，像是閱讀的流域，也讓我們重新認識這條河與西區周圍的生活節奏。

書店中你最喜歡的一個角落？

梓：中庭裡靠窗的圓桌，那是陽光最好的地方，讀者會在那裡慢慢讀書，貓也會窩在那裡打盹，日常的節奏都在那隅交會。

請推薦書店內或台中當地不可錯過的伴手禮。

梓：我們研發的貓咪系列周邊最受歡迎，包括六隻貓咪的啤酒杯、三花與虎斑的運動襪和徽章，不只是紀念品，也是我們日常的延伸記憶。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的台中一日遊？

梓：來一場「西區散策」吧：早上可以先到國立台灣美術館看看當期展覽，中午再到向上市場找點好吃的，午後則在梓書房與巷子裡的魚之間悠閒漫遊，穿梭在土庫里的巷弄裡，讓書與空間陪你慢慢走進這座城市的細節。傍晚餓了，就去向上路或公益路吃一頓燒肉當做收尾。

圖片提供：梓書房。

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