【藝週末．城市散步】前進台中獨立書店！－4之4－邊譜

書店主人廖英良。

■邊譜

邊譜。

台中市西屯區台灣大道三段408號

《書店生活》。（邊譜出版）

facebook.com/bienbooks

邊譜一樓後頭，留存其前身東海書苑招牌。

請告訴我們書店的小歷史。

邊譜（下稱「邊」）：邊譜的前身是東海書苑，設立於1995年，走的一直是人文社科的路線。原本在東海大學旁，之後經歷三次搬遷，書店也從單純賣書轉型到複合飲料。如今落腳於台灣大道並更名為邊譜，是一家維持有上萬本書陳列的書店。

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決定在台中開設書店的原因是？

邊：因為來台中讀書，碰巧遇上有書店要結束，就接手下來經營了。

請用一句話形容你心中的台中。

邊：一個發生什麼事都不奇怪的城市。

開設獨立書店，最重要的一件事？

邊：想辦法讓店活著，一直活著。

開設書店以來，最難忘的一件事？

邊：2008年7月18日，中港路變成中港河，當時同樣位於這條路上的東海書苑淹了水，書籍損失約三千本。光是清理這些書籍，就是一台兩噸半的卡車裝滿運走。

書店中你最喜歡的一個角落？

邊：書店一樓後頭的一個隱密座位。這是留存東海書苑招牌的角落，對時代來說或許它已經不重要，但對經營者來說，那是超過二十年的記憶匯集。

請推薦書店內或台中當地不可錯過的伴手禮。

邊：《書店生活》是邊譜自己製作的一本小小圖象書，簡單幾十頁圖、幾十句話，述說一個書店人的工作與對書店的期許，代表的正是老闆的心境。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的台中一日遊？

邊：其實在邊譜就可以待上一整天。不過，如果想出去走走，附近有國家歌劇院、秋紅谷、百貨公司。邊譜後面是教師新村，有各種文青小店進駐，也有不錯的飲食店。事實上邊譜就位於市中心的交通樞紐，要去任何地方都很方便。

圖片提供：邊譜。

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