自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】第19屆威尼斯建築雙年展—台灣館開幕 【無】信仰探索台灣的智慧

2025/05/10 05:30

文化部政務次長李靜慧致詞。（記者董柏廷攝）文化部政務次長李靜慧致詞。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕由文化部所屬國立台灣美術館主辦、國立成功大學團隊策畫的「第19屆威尼斯建築雙年展—台灣館」參展計畫「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧（NON-Belief: Taiwan Intelligens of Precarity）」，將自5月10日至11月23日於威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）正式展出。威尼斯時間5月8日晚間舉辦開幕式，文化部政務次長李靜慧、駐義大利代表處大使蔡允中、駐米蘭台北辦事處總領事林讚南、國立台灣美術館長陳貺怡、策展與評選團隊等齊聚一堂，為台灣館揭開序幕。

第19屆威尼斯建築雙年展台灣館，重新審視台灣在既有的歷史脈絡基礎上「漂蕩的智慧」。（記者董柏廷攝）第19屆威尼斯建築雙年展台灣館，重新審視台灣在既有的歷史脈絡基礎上「漂蕩的智慧」。（記者董柏廷攝）

李靜慧在開幕致詞中表示，台灣是充滿建築能量的島嶼，多年來以平行展形式穩定參與雙年展。她透露，文化部正積極推動於2026年成立「台灣建築文化中心」，期望成為整合建築知識、策展與推廣教育的國家級機構。她也強調，台灣與法國波爾多建築文化中心已簽署合作備忘錄，未來將持續深化跨國建築文化交流。

第19屆威尼斯建築雙年展台灣館「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」光明燈牆局部。（記者董柏廷攝）第19屆威尼斯建築雙年展台灣館「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」光明燈牆局部。（記者董柏廷攝）

蔡允中指出，文化合作是推動台義關係穩定且自由互動的重要橋梁，代表處自2021年成立文化組以來，已辦理超過280場活動，今年更將透過影展、漫畫展與博物館合作持續擴展文化能見度。陳貺怡指出，展覽主題「漂蕩」不僅是地理與結構的動態想像，更是一種因應不確定性而生的智慧實踐，國美館長期耕耘當代藝術與建築策展，雙年展正是將台灣文化內容推向國際舞台的重要場合。

台灣館於8日預展當天即吸引多國媒體與展覽策展人前來參觀。現場同步舉辦3場國際論壇，分別針對高等教育、影像與地緣政治、建築策展等議題進行深度對話，現場反應熱烈。9日則由成功大學建築學系教授曾成德主持主題論壇「漂蕩世界的台灣智慧」，並由策展人帶領導覽。

本屆以「【無】信仰」主題呼應大會主軸「智慧‧自然‧人工‧集體」，從台灣的地緣政治與自然處境出發，探索在變動中建立韌性的建築智慧。展場以「島嶼」概念貫穿，核心裝置「科技島」結合電子紙技術，播放台灣地景照片，體現科技如何影響地貌與空間經驗；另一側「光明燈牆」由約900盞燈組構，燈體內嵌神像，背面則裸露晶片與線路，象徵傳統信仰如何轉化為面向未來的精神裝置。展場除主視覺外，周邊展示多件提案模型與研究書冊，搭配影音QRcode引導觀者深入探究建築背後的文化思維與社會實踐。策展人薛丞倫強調：「『漂蕩』是對全球變局的回應，也是一種重塑關係的積極實踐。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應