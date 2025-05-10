【藝術文化】第19屆威尼斯建築雙年展—台灣館開幕 【無】信仰探索台灣的智慧

文化部政務次長李靜慧致詞。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕由文化部所屬國立台灣美術館主辦、國立成功大學團隊策畫的「第19屆威尼斯建築雙年展—台灣館」參展計畫「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧（NON-Belief: Taiwan Intelligens of Precarity）」，將自5月10日至11月23日於威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）正式展出。威尼斯時間5月8日晚間舉辦開幕式，文化部政務次長李靜慧、駐義大利代表處大使蔡允中、駐米蘭台北辦事處總領事林讚南、國立台灣美術館長陳貺怡、策展與評選團隊等齊聚一堂，為台灣館揭開序幕。

第19屆威尼斯建築雙年展台灣館，重新審視台灣在既有的歷史脈絡基礎上「漂蕩的智慧」。（記者董柏廷攝）

李靜慧在開幕致詞中表示，台灣是充滿建築能量的島嶼，多年來以平行展形式穩定參與雙年展。她透露，文化部正積極推動於2026年成立「台灣建築文化中心」，期望成為整合建築知識、策展與推廣教育的國家級機構。她也強調，台灣與法國波爾多建築文化中心已簽署合作備忘錄，未來將持續深化跨國建築文化交流。

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第19屆威尼斯建築雙年展台灣館「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」光明燈牆局部。（記者董柏廷攝）

蔡允中指出，文化合作是推動台義關係穩定且自由互動的重要橋梁，代表處自2021年成立文化組以來，已辦理超過280場活動，今年更將透過影展、漫畫展與博物館合作持續擴展文化能見度。陳貺怡指出，展覽主題「漂蕩」不僅是地理與結構的動態想像，更是一種因應不確定性而生的智慧實踐，國美館長期耕耘當代藝術與建築策展，雙年展正是將台灣文化內容推向國際舞台的重要場合。

台灣館於8日預展當天即吸引多國媒體與展覽策展人前來參觀。現場同步舉辦3場國際論壇，分別針對高等教育、影像與地緣政治、建築策展等議題進行深度對話，現場反應熱烈。9日則由成功大學建築學系教授曾成德主持主題論壇「漂蕩世界的台灣智慧」，並由策展人帶領導覽。

本屆以「【無】信仰」主題呼應大會主軸「智慧‧自然‧人工‧集體」，從台灣的地緣政治與自然處境出發，探索在變動中建立韌性的建築智慧。展場以「島嶼」概念貫穿，核心裝置「科技島」結合電子紙技術，播放台灣地景照片，體現科技如何影響地貌與空間經驗；另一側「光明燈牆」由約900盞燈組構，燈體內嵌神像，背面則裸露晶片與線路，象徵傳統信仰如何轉化為面向未來的精神裝置。展場除主視覺外，周邊展示多件提案模型與研究書冊，搭配影音QRcode引導觀者深入探究建築背後的文化思維與社會實踐。策展人薛丞倫強調：「『漂蕩』是對全球變局的回應，也是一種重塑關係的積極實踐。」

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