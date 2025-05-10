【藝術文化】故宮國寶聚澎湖特展 人氣國寶肉形石開箱

本次展覽相當具代表性的〈清 乾隆 右旋白螺〉。（故宮提供）

〔記者劉禹慶、凌美雪／綜合報導〕澎湖縣政府與國立故宮博物院合作，推出「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，15件故宮珍貴典藏將於5月17至8月17日在澎湖生活博物館展出，故宮昨日特別由副院長黃永泰率領策展團隊親訪澎湖，與縣長陳光復共同主持國寶開箱。

「故宮國寶聚澎湖」特展昨日舉行國寶開箱記者會。（記者劉禹慶攝）

昨日率先開箱亮相的有〈清 肉形石〉、〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉及〈清 乾隆 右旋白螺〉。其中，〈右旋白螺〉可說於此次展覽主題中最具代表性，因為它曾是乾隆皇帝賜予福康安，護佑他平安渡海赴台灣的象徵祥瑞之物。

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故宮人氣國寶〈清 肉形石〉。（故宮提供）

黃永泰說，他是道地的澎湖囝仔，深刻感受澎湖獨特的地理位置與人文底蘊，2024年因緣際會下，與縣長陳光復及副縣長林皆興在高雄促成展覽合作構想；在故宮院長蕭宗煌大力支持下，正式推動「故宮國寶出遊去」專案，除精選故宮院藏與澎湖在地文物一同展出，更打造數位展示區，也為即將登場的澎湖國際海上花火節增添文化亮點。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖自古以來即為東亞航運重要樞紐，歷史悠久、文化厚實，此次故宮國寶跨海來澎，意義非凡，感謝故宮院策展團隊的用心，縣府文化局同仁的投入，尤其感謝警察局全力協助此次文物運抵與展出期間的戒護與維安工作，讓這場難得的文化盛事順利啟航。

此次特展將分為「八方會聚」、「國寶環列」2大單元，前者結合故宮典藏的檔案文獻、輿圖等數位圖像，搭配澎湖地方文獻與水下考古發現，呈現澎湖在大航海時代的歷史發展脈絡；後者則由人氣國寶〈肉形石〉領銜，以最高規格展出15件故宮珍貴文物。另有「黑水溝的引航者──故宮國寶」數位展，運用創新科技打造全新沉浸式體驗，透過寓教於樂的互動裝置，引領觀眾探索澎湖的航海傳奇。

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