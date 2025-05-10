【藝術文化】李奧森新作Stereoblind 北美館登場

李奧森2025年新作《Stereoblind》，探討感知、觀看與身體在公共場域中的定位。（劉璧慈攝，洪建全基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕響應2025年國際博物館日，台北市立美術館邀請藝術家李奧森的新作《Stereoblind》，於今（10）日在北美館館內公共空間演出。此次演出由北美館與洪建全基金會共同主辦，呼應今年國際博物館日主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，邀請觀眾在沒有固定觀眾席的展演設計中自由移動、主動探索，打破藝術與日常的界線。

「Stereoblind」意指「立體失明」，原意為雙眼無法產生立體視覺，藝術家以此做為隱喻，描繪當代社會中人際感知偏移、關係辨識失效的現象。作品現場不設觀眾席，演出者於北美館大廳與開放空間中靜靜穿梭、進行日常行為，觀眾需親自尋覓表演者的存在。整體場域與情境在時間流轉中變化，透過空間的線條、材質與感官介質層層堆疊，構築出超越單一觀看的感知動力場。

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李奧森以導演與視覺藝術家的雙重身分活躍於藝文界，擅長結合現場藝術、擴延電影與錄像等形式，其創作風格關注系統暴力、群體處境與當代精神狀態。本次作品《Stereoblind》受洪建全基金會「問問題計畫」委託，延續其對個體與集體關係的探討，以「FIX or FLUX?」為年度核心命題，進一步探問在變動社會中，如何重新定位自我與他者。

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