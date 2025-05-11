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第19屆威尼斯建築雙年展開展 關注適應與跨領域合作

2025/05/11 05:30

丹麥館展場一隅，地面裸露建材對照牆面投影紀錄。（記者董柏廷攝）丹麥館展場一隅，地面裸露建材對照牆面投影紀錄。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕2025年第19屆威尼斯建築雙年展於威尼斯時間5月10日正式開幕，展期至11月23日，由義大利建築師、麻省理工學院教授卡洛．拉蒂（Carlo Ratti）擔任策展人。本屆雙年展以「智慧．自然．人工．集體」（Intelligens. Natural. Artificial. Collective.）為主題，聚焦「智慧」如何在當代建築中成為串聯技術、自然與人文思維的核心力量。展覽橫跨2大展區，包含軍火庫（Arsenale）及綠園城堡（Giardini），共66個國家館。

文化部政務次長李靜慧（左1）與台灣建築師黃聲遠（左2），參觀丹麥館「Build of Site」展區現場。（記者董柏廷攝）文化部政務次長李靜慧（左1）與台灣建築師黃聲遠（左2），參觀丹麥館「Build of Site」展區現場。（記者董柏廷攝）

策展人卡洛．拉蒂表示，今年的雙年展核心關注「適應」與「跨領域合作」兩大命題，「本屆展覽是關於我們如何運用不同學科與各種形式的智慧，來面對當今最重要的挑戰：適應。」

南韓館戶外設計融合自然與開放式結構。（記者董柏廷攝）南韓館戶外設計融合自然與開放式結構。（記者董柏廷攝）

文化部政務次長李靜慧於9日率團參訪多個國家館，展開文化交流行程。她先後拜訪雙年展書店、南韓館、丹麥館、西班牙館、北歐館、智利館、香港館、梵蒂岡館、義大利館與新加坡館，實地觀察各國在建築議題上的策展風格與文化策略，期望透過國際對話，激發台灣建築文化更多想像與合作機會。

其中，南韓館以「小癩蛤蟆，小癩蛤蟆：拆建南韓館」（Little Toad, Little Toad: Unbuilding Pavilion）為題，從國家館自身結構出發，不僅深入挖掘場域的歷史與意識形態，也擴及更宏觀的轉型與永續命題，試圖回應當代建築在資源壓力與社會結構變動下的反省與回應。

丹麥館則由建築師索倫．皮爾曼（Søren Pihlmann）策畫，推出現地施工式展覽「Build of Site」，讓觀眾走進一處活生生的建築現場。展覽展示如何透過先進技術與生物基黏合劑，使建築中既有的材料得以重生，並強調感官體驗與哲學思考在建築設計中的關鍵角色。策展人期望藉由「邊建邊展」的形式，讓觀者理解「廢棄物」並非終點，而是通往再生與創造的起點。展覽詳詢威尼斯建築雙年展官網（https://www.labiennale.org/en/architecture/2025）。

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