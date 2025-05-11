表演藝術扎根 紙風車屏東戲劇人才培訓成果展演

屏東戲劇人才培訓計畫第2期學員成果展演，學員家長及親友在台下共同見證培訓成果。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府與紙風車劇團合作「屏東戲劇人才培訓計畫」邁入第3年，去年底招募的第2期學員，經5個多月專業訓練，昨於屏東藝術館舉辦成果發表《阿猴我的家》，素人站上表演舞台，個個展現自信，培訓成果令人驚奇。

屏東戲劇人才培訓計畫第2期學員經過5個多月專業訓練，成果展演《阿猴我的家》。（屏東縣政府提供）

昨晚演出內容以屏東大小事為主題，由2期學員重新編創，結合歌舞、機械舞、Beatbox、月琴、小提琴、剪紙等不同專長，更加入全新的《屏東我的家》實驗劇創作演出，以非寫實手法呈現對屏東的生活記憶與期待。

請繼續往下閱讀...

屏東縣長周春米表示，紙風車持續培訓屏東戲劇人才，讓許多熱愛表演藝術者一圓舞台夢，看到學員們在舞台上展現自我，期待未來有更多戲劇人才加入紙風車屏東團，透過戲劇說演在地故事，推廣屏東文化。

紙風車屏東團連續兩年在兒童節前夕，於屏東藝術館演出《雞城故事》、《武松打虎》，服務屏東的學童，成為送給孩子最特別的兒童節禮物；去年以原創劇《阿猴落地掃》巡演全縣29鄉鎮，讓大小朋友都能感受戲劇的歡樂。

屏東戲劇人才第2期計畫共培訓41位學員，年齡19至63歲，有學生、教師、照服員、業務員，甚至獸醫師、森林護管員等不同行業，從去年12月起展開每週2次，共41堂課，從基礎的身體訓練、肢體動作暖身、肢體開發與柔軟度訓練，再到即興創作表演，透過不斷打磨，鍛鍊舞台表演的自信心，為成果展演做足準備。

參與成果演出的學員表示，透過專業課程了解什麼是表演與戲劇訓練，尤其能與志同道合的夥伴一起為戲劇而努力，心中滿是感動。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法