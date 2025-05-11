長笛巨擘舒茲與國台交再攜手 獻德奧經典樂章

維也納愛樂長笛首席舒茲將再度與國台交合作演出。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團將再度攜手維也納愛樂長笛首席卡爾．海因茨．舒茲（Karl-Heinz Schütz），呈獻艾曼紐．巴赫（C. P. E. Bach）充滿活力與轉折的《G大調長笛協奏曲》。同場還將演出理查．史特勞斯（R. Strauss）的《F大調第1號管樂小奏鳴曲》，以及莫札特（W. A. Mozart）氣勢磅礡的《哈夫納》交響曲，可說是一次橫跨2世紀的德奧管樂鉅獻。

國台交表示，舒茲出生於奧地利阿爾卑斯山麓的蒂羅爾蘭德克鎮，他的啟蒙恩師奧特馬．法爾希（Othmar Falch）不僅傳授長笛傳統曲目，更帶領他跨足即興與爵士領域，為其日後深耕古典奠定多元根基；而後在瑞士著名長笛家奧瑞．尼可萊（Aurèle Nicolet）的指引下，他選擇了非傳統的大學路線，遠赴法國與長笛名家菲利浦．班諾德（Philippe Bernold）學習。

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對舒茲而言，長笛是與世界對話的方式，他結合法國學派音色圓潤與德奧技藝精準的風格，造就其高雅、明亮又極富層次的獨特音色。而在此次音樂會中，舒茲將身兼指揮與獨奏，不僅挑戰了雙重角色，更從史特勞斯到莫札特，展現他對音樂的宏觀視野。其中，艾曼紐．巴赫的《G大調長笛協奏曲》，以活潑的旋律與強烈的戲劇性對比，極具表現空間，也讓舒茲得以展現長笛演奏家的技藝與細膩情感。

5月17日下午在基隆表演藝術中心演藝廳、5月18日在台中國家歌劇院大劇院演出，詳詢OPENTIX。

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