【家庭plus．徵文大拼盤】母親節禮物 深得母心

圖／rabbit44

今天是母親節，大家送的禮物多一點心，一定能讓媽媽開心……

圖／rabbit44

〈解放內心〉性感睡衣 撩出真性情

文／李潘廖子（台北市）

請繼續往下閱讀...

阿母一生為子女辛勤煩憂，我長大出社會賺錢後，母親節是回饋她的重要節日。

以三品：服飾品、保養品、養生品輪流當禮物，我不必傷腦筋，阿母也收得滿意。多年後，覺得這樣太制式化，卻又不知該如何變化。

在阿母70歲那年的春末，我離職去西歐自助旅行3個月。到西班牙的巴塞隆納時，發現當地的海水浴場很美，決定入境隨俗。在百貨公司買好比基尼泳衣，發現隔壁專櫃賣著美麗薄紗蕾絲性感睡衣，決定送一件給媽媽。

回國當晚，我獻上遲到兩個月的母親節禮物，她一拿出睡衣，臉色大變說：「夭壽喔，這款睏衫啥人敢穿！」驚慌失措地將禮物草草包回去，快速地塞到衣櫃裡。

我有些後悔，不該買性感睡衣給傳統又保守的阿母當母親節禮物。不料，1個月後，阿母喜孜孜地對我說：「我趁妳阿爸去北港進香，昨暝穿妳送的那領，袂䆀，真水真好穿。」

原來阿母是一位恬恬食三碗公的前衛女性。

〈一解鄉愁〉陪她回老家一趟

文／純溪（台北市）

媽說來台北是為了幫顧孫子，我知道，其實她是放心不下我們。但鄉愁，全藏在她打給朋友的電話裡，也藏在她望向窗外，那種失神的模樣。

媽老家在苑裡鄉下。那年母親節，我帶她回家。過了溪，還得踩一段田埂。她身子已不再硬朗，卻走得開心，這條路沒人比她熟。

三合院孤立田中央，歲月無聲地侵蝕，牆上的紅漆斑駁如水墨。她輕撫門框，彷彿觸碰一段遙遠的青春。微紅的眼角，不知是風沙，還是回憶。

我陪她到菜市場。賣豬肉、雞肉、魚丸的老闆都記得她，親切地喊：「先生娘回來啦？」她笑得純真，一邊說好久沒來，一邊讓袋子漸漸裝滿。

她還去看了老友，其中一位是她的乾女兒，多年前曾說要嫁給我，如今已升格當阿媽。她上下打量我一番，俏皮地問：「你當阿公了沒？」媽當場笑倒，我也陪著笑。

回台北的路上，她一路沒說話，只是緊緊握著我的手。那手掌的溫度，像午後的一壺暖茶，不燙，卻令人難忘。

〈把愛說出〉真摯卡片 觸動娘心

文／木子原（桃園市）

看著行在我前方年逾花甲母親的白髮，在夕陽的餘暉下閃動著，瞇著眼的我思緒飄忽回13年前的母親節。

那一年還在外地讀書的我因為打工，沒法回家過母親節，但是我到了照相館做了一份掛曆，上面放了數張我和母親以及寶貝狗的相片，還親手寫了一張節日卡片。

向來不喜矯情的我，當時卻有個念頭在心中竄動：「希望寫一封真摯，能讓母親打從心底感到幸福的卡片。」原先我以為這只是一封尋常的母親節卡片，不曾想過母親收到卡片後，我接到了她帶著濃厚鼻音和哭腔的電話。

原來母親恰逢新工作帶給她的自我懷疑以及低潮，看完我的卡片後，她得到了情緒上酣暢的釋放。身為一家之主，堅強的她從來不展示、也沒有時間展示脆弱的一面，就在讀了我的卡片後，得到宣洩及面對生活的力量。

當我接到這通電話有多震驚，也感到欣慰，也許就是上天連接了某些感應，讓母親得到這份尋常，卻對我倆而言，印象都非常深刻的母親節「禮物」。

〈此生之願〉期待聽到一聲媽媽

文／林呂碧容（台南市）

50年可以使一個小孩長成中年大叔，50年也可讓一位年輕媽媽變成阿媽。

生了兩個女兒後，第三胎拚了一個男孩。誰知兒子到4個月大，頭還抬不起來，看來又不似營養不良，只好請教小兒科醫生。這才知是「重度腦性麻痺」，影響到對腦部的運動神經。

還好他只是不能開口說話，能聽得懂、也會看電視，但是吃飯、洗澡、大小便都要別人幫忙。這53年來我悉心照顧他，沒辦法出門離開太久，所以每年的母親節，家人都不忍心放他一人在家，出去吃大餐慶祝，兩位女兒會包個紅包給我，算是孝敬母親，讓我買自己喜歡的東西。

每年的母親節，我最大的願望是能從兒子的口中聽到他叫一聲「媽媽」，我就心滿意足了，這才是我做母親53年來最期待的禮物。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法