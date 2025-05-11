【藝週末．城市散步】前進台中獨立書店！－4之5－仰望書房

仰望書房。

【編輯室報告】

《台灣當代女性天文學家講座紀念專刊》。（仰望書房出版）

台中是用夢製成的嗎？因為晴天比例高，居然就有了天文學的書店。因為靠海，居然就有了海線的書店。因為容納得了孤獨，居然就有了可以遇見另一名孤獨者的書店。因為喜歡文學，居然就有了老城區中，藏貓的書店。台中獨立書店第二彈，往愛讀之人的心臟準確射擊。

仰望書房二樓的望遠鏡，偶有眉月相伴。

■仰望書房

書店主人施逸昕。

台中市北區英士路140號

www.facebook.com/zenith.asbk

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請告訴我們書店的小歷史。

仰望書房（下稱「仰」）：仰望書房於2017年以天文為主題在台中開業，期望將觀星的樂趣與天文學（而非占星學）的知識分享給大家。仰望書房不定期辦理天文科普講座、觀星活動，店長本人也樂於分享天文學的知識。

決定在台中開設書店的原因是？

仰：台中是晴天率很高的城市，仰望星空這樣靠天吃飯的事情能有天候幫忙是極為重要的（空汙若是能改善就更好了），而且台中的地理位置也便於其他縣市的朋友南來北往。

請用一句話形容你心中的台中。

仰：地靈人傑，氣候宜人，如果交通和空汙能改善的話就太棒了。

開設獨立書店，最重要的一件事？

仰：實體互動是最重要的，能和大家一起翻書、觀星，有個空間能讓大家聚在一起暢談宇宙，是仰望書房最重要的功能。

開設書店以來，最難忘的一件事？

仰：曾經在凌晨三點舉辦月全食觀測活動，參加的人數不僅塞滿了仰望書房，還滿溢至街道上。

書店中你最喜歡的一個角落？

仰：二樓的窗邊。這裡有書也有望遠鏡，天氣好的時候偶有眉月相伴。

請推薦書店內或台中當地不可錯過的伴手禮。

仰：今年仰望書房出版了《台灣當代女性天文學家講座紀念專刊》，集結了2024年該講座的六位女性天文學家的科普文章，若未及參與講座，也能購買此書收藏講座的精采內容。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的台中一日遊？

仰：「科博館─仰望書房─草悟道」，此一路線幾乎都沿著適合散步的綠園道，白天逛科博館，傍晚到仰望書房翻書（或碰運氣看星星），深夜在草悟道周邊隨意找間小酒吧或居酒屋，以微醺的感受結束一天。

圖片提供：仰望書房。

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