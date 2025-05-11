【藝週末．城市散步】前進台中獨立書店！－4之6－野人讀冊店

（由左至右）生命數字精油，藺草書籤，吳明益作品。

■野人讀冊店

有貓咪陪伴的野人讀冊店一角。

台中市大甲區大智街10號

書店主人一斤（右）、虹小葉。

www.facebook.com/wildbookshop

野人讀冊店。

請告訴我們書店的小歷史。

野人讀冊店（下稱「野」）：野人讀冊店的店主兩人都喜歡多元藝術、文化，也是熱愛閱讀的人，2022年有長輩支持得以在大甲成立獨立書店，一年後長輩退出。我們帶著對於獨立書店的愛，承接下這個甜蜜又沉重的擔子，繼續在偏鄉持續閱讀推廣與帶進各種藝術、文化活動。4月1日開幕是當初店長小小的惡作劇，萬一書店開不成，就跟大家說～啊！書店，沒有呀！我沒開書店，那是愚人節的笑話。

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決定在台中開設書店的原因是？

野：副店長是大甲人，台中的海線地區從來都沒有一間能提供多元藝術與文化的實體藏書及閱讀的書店空間，但這裡有值得擁有一家這樣書店的人們，這樣的想法和理念造就了我們的存在。

請用一句話形容你心中的台中。

野：是擁有好山好海好天氣，在藝文活動及閱讀的推廣上可以再更棒的好地方。

開設獨立書店，最重要的一件事？

野：開設獨立書店最重要的是實踐自我價值和中心思想，知道自己負有社會責任，是一個可以集中資訊、資源、知識，也是一個可以發散溫暖的空間。

開設書店以來，最難忘的一件事？

野：曾經有冊友匿名寫信給我們，謝謝我們在大甲開設了這樣一家書店，讓他能在感覺孤獨時知道自己仍然有去處，知道這裡有光隨時迎接著他，讓他能就近參加各種閱讀及身心療癒的活動。

書店中你最喜歡的一個角落？

野：有貓咪陪伴閱讀與工作的任何角落。我們店裡有二隻親人的貓咪，其中太魯尤其喜歡與人互動與陪伴，安安靜靜不吵不鬧的貓咪可以陪伴一整個需要療癒的午後時光。

請推薦書店內或台中當地不可錯過的伴手禮。

野：客製化的生命數字精油滾珠瓶、大甲在地編織老師手編的藺草書籤，以及必推的吳明益老師的每一本書。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的台中一日遊？

野：早上先騎腳踏車到外埔忘憂谷欣賞一望無際的稻田，中午可以到大甲市區品嘗大甲各種小吃和芋頭甜點，下午當然是到野人讀冊店喝一杯咖啡、看書、被貓玩（？），接著傍晚可以驅車前往清水高美溼地看招潮蟹、彈塗魚和夕陽，再到梧棲魚市場吃海鮮，結束完美的一天。

圖片提供：野人讀冊店。

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