【藝週末．城市散步】前進台中獨立書店！－4之7－給孤獨者書店

書店主人偉民。

■給孤獨者書店

給孤獨者書店。

台中市東區復興路四段37巷2號3樓

《野花》。（給孤獨者書店出版）

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給孤獨者書店偉民的書桌旁，貼著一張草原風景明信片。

請告訴我們書店的小歷史。

給孤獨者書店（下稱「給」）：2016年於台中西區審計新村開始營業，一年多左右因內外境緣不足而歇業，之後曾嘗試幾份不同的工作；2022失業那年，覺得沒有什麼好失去，決定再回來開書店。

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決定在台中開設書店的原因是？

給：成長過程在高雄，大學在台北求學，覺得與家裡有些距離是甜蜜的，而北部生存緊張，台中似乎是相對理想的位置。

請用一句話形容你心中的台中。

給：「土星是一個虛的實體，無法抵達，也不能登陸。它的環帶比它本身來得更真實。」──言叔夏《白馬走過天亮》

開設獨立書店，最重要的一件事？

給：做為一種感性的培養途徑與人性的再發現。

開設書店以來，最難忘的一件事？

給：書店曾有一項「你的最近我的最遠」企畫，向讀者募集近期生活中的零碎紙條，並隨機夾入二手書，且由下一位讀者帶走。我曾收到一則海藻標本，以及一封手寫信件：「做為一位以科學為念的學生必須說這些並非正確完整的標本，可做為一般人類，我只希望這份被擺放三十年而擁有溫潤姿態的標本能為我們展示些什麼……」

書店中你最喜歡的一個角落？

給：我的書桌，旁邊貼了一張草原風景的明信片。就像書店的機房重地，只因我在這裡作業，給孤獨者書店才會是這樣的一家書店。

請推薦書店內或台中當地不可錯過的伴手禮。

給：書店在2018年出版的《野花》，是母親自我出生那年開始寫的日記。母親與童年，大約是永恆的故鄉形象吧，既然來台中旅遊，也表示總有歸途，或許這本書很適合陪伴你回去看看。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的台中一日遊？

給：Neruko Books，位於中興大學附近的二手書店，是一家照顧著許多細節的書店；三十二，一間品味很棒的咖啡廳，也離書店不遠；最後可以到國家漫畫博物館走走。

圖片提供：給孤獨者書店。

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