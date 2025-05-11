【藝週末．城市散步】前進台中獨立書店！－4之8－潮返書店

潮返書店櫃檯前的長桌，是店貓黑桃常休憩的位置。

■潮返書店

潮返書店的黑桃貼紙。

台中市中區中山路131號

書店主人邱耀慶。

www.facebook.com/annnoyingbs

潮返書店。

請告訴我們書店的小歷史。

潮返書店（下稱「潮」）：2023年4月租下中城區老屋，努力控制裝潢經費，打造出微日式、溫馨的書店環境，同年6月開幕，幸運銜接到政府文化幣政策的推行，得以聚攏喜愛文學的年輕族群，開始扎根擴展。

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決定在台中開設書店的原因是？

潮：苗栗出身但進入社會後都在台中工作，故對台中環境較為熟識，又因自身閱讀的守備範圍較適合年輕族群，周邊又有大專院校、國高中學區，所以才希望藉由地緣優勢，創造出讓年輕人能沒有壓力、輕鬆踏入的書店。

請用一句話形容你心中的台中。

潮：天氣穩定，創造更多活動的可能性。

開設獨立書店，最重要的一件事？

潮：消極與積極共存的觀點：我覺得最重要的是可以躲進閱讀同溫層，出版相關產業不斷萎靡，倘若沒有走入藝文場域，看到的多是陷於科技冷漠的大眾，有一家書店能吸引喜歡書的人前來，比較不會玻璃心碎，更不會忘記還有很多喜歡閱讀的人存在，藉此鼓勵自己將文學推廣到同溫層外。

開設書店以來，最難忘的一件事？

潮：不太會主動跟客人交談，所以經常窩在櫃台裡辦公，常會在其他人告知之下，才知道有名人或作家來訪還介紹打卡，感謝各位喜歡我們書店，也請原諒我們見識仍十分淺薄，沒能認出來訪者身分。

書店中你最喜歡的一個角落？

潮：櫃檯前的長桌，是黑桃最常休憩的位置，雖然愛生氣，但是牠有時會陪客人看書，長桌旁的書櫃放著從日本帶回來的日文書籍，有時會介紹給日本客人，讓他們閱讀台灣作品。

請推薦書店內或台中當地不可錯過的伴手禮。

潮：黑桃貼紙。潮返希望以原價販售支持出版產業，而我們的品牌形象幾乎都是建立在店貓黑桃之上，故店內購書會贈送貼紙、紙膠帶、明信片等可愛的黑桃小禮，感謝大家的支持，並努力讓黑桃的小周邊占領客人生活的一隅！

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的台中一日遊？

潮：沿著台中火車站前中山路，可以進行一趟享受茶點的文藝之旅，一公里的路程內有宮原眼科、洪瑞珍與許多精緻的咖啡廳，滿足口腹之欲，而喜歡書籍的客人們，更歡迎來潮返書店以及附近的月滿小書房與中央書局尋找與自己有緣分的書。

圖片提供：潮返書店。

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