【藝術文化】2025威尼斯建築雙年展各獎項揭曉 巴林奪金獅獎最佳國家館

巴林館「Heatwave」榮獲2025年威尼斯建築雙年展金獅獎最佳國家館。(記者董柏廷攝)

〔記者董柏廷/威尼斯報導〕第19屆威尼斯建築雙年展於當地時間5月10日正式登場,同時揭曉並頒發各獎項,眾所矚目的金獅獎最佳國家館(Golden Lion for Best National Participation)由巴林館「Heatwave」(熱浪)獲得;特別提名國家館(Special mention as National Participation)則分別頒給梵諦岡館「Opera aperta」(開放的作品)以及英國館「GBR:Geology of Britannic Repair Commissioner」(不列顛修復的地質學)。金獅獎最佳藝術家(Golden Lion for the best participation)由美國跨領域設計工作室Diller Scofidio + Renfro領銜的「Canal Café」(運河咖啡館)獲得;銀獅獎最具潛力藝術家獎(Silver Lion for a promising participation),則頒發給雙人組Kate Crawford與Vladan Joler的「Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power,1500-2025」(計算帝國:自1500年以來的科技與權力譜系)。

美國跨領域設計工作室Diller Scofidio + Renfro的「Canal Café」獲得金獅獎最佳藝術家。(記者董柏廷攝)

巴林館聚焦「極端高溫」此一迫切全球議題,運用該區傳統的被動降溫工法,如風塔與遮蔭庭院,展現可於公共空間與戶外工作環境實施的建築策略,回應永續與環境韌性的雙重挑戰,也展現出傳統智慧與當代表現力的融合,更連結地下環境與室外空氣,探索被動式降溫的可能性,且在無法進行實地挖掘的展場中,以機械通風模擬此系統。評審團肯定其針對極端高溫氣候所提出的在地建築解方,因此在眾多國家館中脫穎而出。

梵蒂岡館「Opera Aperta」獲特別提名國家館。(記者董柏廷攝)

梵諦岡館則活化一座已經停用的教堂,將其結合修復與文化交流的實驗空間,打造成一個「施工中」的公共修復空間,邀請觀眾共同參與意義生產與文化交換,實踐「集體」的策展精神;英國館則探討建築、地質與殖民歷史之間的關聯,透過與肯亞的對話,展開一場關於殖民、土地與修復關係的深層交流,反思建築與不平等之間的糾葛。

英國館「Geology of Britannic Repair」探討地質、殖民與修復之間的深層關聯。(記者董柏廷攝)

此外,評審團今年決定頒發2個特別提名藝術家獎(Special mentions to the participations),給來自奈及利亞的Tosin Oshinowo「Alternative Urbanism: The Self-Organized Markets of Lagos」(另類都市主義:拉各斯自組織市場),以及來自泰國的Boonserm Premthada「Chapel Elphant」(大象教堂)。

