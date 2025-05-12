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【藝術文化】2025威尼斯建築雙年展各獎項揭曉 巴林奪金獅獎最佳國家館

2025/05/12 05:30

巴林館「Heatwave」榮獲2025年威尼斯建築雙年展金獅獎最佳國家館。（記者董柏廷攝）巴林館「Heatwave」榮獲2025年威尼斯建築雙年展金獅獎最佳國家館。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕第19屆威尼斯建築雙年展於當地時間5月10日正式登場，同時揭曉並頒發各獎項，眾所矚目的金獅獎最佳國家館（Golden Lion for Best National Participation）由巴林館「Heatwave」（熱浪）獲得；特別提名國家館（Special mention as National Participation）則分別頒給梵諦岡館「Opera aperta」（開放的作品）以及英國館「GBR：Geology of Britannic Repair Commissioner」（不列顛修復的地質學）。金獅獎最佳藝術家（Golden Lion for the best participation）由美國跨領域設計工作室Diller Scofidio + Renfro領銜的「Canal Café」（運河咖啡館）獲得；銀獅獎最具潛力藝術家獎（Silver Lion for a promising participation），則頒發給雙人組Kate Crawford與Vladan Joler的「Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power,1500-2025」（計算帝國：自1500年以來的科技與權力譜系）。

美國跨領域設計工作室Diller Scofidio + Renfro的「Canal Café」獲得金獅獎最佳藝術家。（記者董柏廷攝）美國跨領域設計工作室Diller Scofidio + Renfro的「Canal Café」獲得金獅獎最佳藝術家。（記者董柏廷攝）

巴林館聚焦「極端高溫」此一迫切全球議題，運用該區傳統的被動降溫工法，如風塔與遮蔭庭院，展現可於公共空間與戶外工作環境實施的建築策略，回應永續與環境韌性的雙重挑戰，也展現出傳統智慧與當代表現力的融合，更連結地下環境與室外空氣，探索被動式降溫的可能性，且在無法進行實地挖掘的展場中，以機械通風模擬此系統。評審團肯定其針對極端高溫氣候所提出的在地建築解方，因此在眾多國家館中脫穎而出。

梵蒂岡館「Opera Aperta」獲特別提名國家館。（記者董柏廷攝）梵蒂岡館「Opera Aperta」獲特別提名國家館。（記者董柏廷攝）

梵諦岡館則活化一座已經停用的教堂，將其結合修復與文化交流的實驗空間，打造成一個「施工中」的公共修復空間，邀請觀眾共同參與意義生產與文化交換，實踐「集體」的策展精神；英國館則探討建築、地質與殖民歷史之間的關聯，透過與肯亞的對話，展開一場關於殖民、土地與修復關係的深層交流，反思建築與不平等之間的糾葛。

英國館「Geology of Britannic Repair」探討地質、殖民與修復之間的深層關聯。（記者董柏廷攝）英國館「Geology of Britannic Repair」探討地質、殖民與修復之間的深層關聯。（記者董柏廷攝）

此外，評審團今年決定頒發2個特別提名藝術家獎（Special mentions to the participations），給來自奈及利亞的Tosin Oshinowo「Alternative Urbanism: The Self-Organized Markets of Lagos」（另類都市主義：拉各斯自組織市場），以及來自泰國的Boonserm Premthada「Chapel Elphant」（大象教堂）。

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