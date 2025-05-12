【自由副刊】 馬尼尼為／我去香港寫作七天 － 2之1

圖◎馬尼尼為

文．圖◎馬尼尼為

我去香港寫作七天。很難和別人說明白，沒有要演講或參加活動，純是一次工作已經做完的延後訪問。我一點也沒有到處走的欲望，只想關在房裡寫作。好不容易十一年才有一次的拋家棄子。雖然寫作不用大費周章跑到這裡，不過想到我難得有千年機會可以獨處、我就想享受生孩子後沒有的孤獨。或許最後什麼都沒寫成。不過至少我和兒子分開七天。天啊我想到這件事，雖然和阿美的分離難分難捨，就覺得自由得像大學生一樣。

大學生就是搭地鐵。看了看對方給我的交通方式，搭的士三十分鐘，我才不搭。果然地鐵是一個克難的方式。轉了兩次，第一個轉站走了快二十分鐘，出來還拖著皮箱走十多分鐘。還好房間有張面窗的書桌，這就是我七天（只剩下六天）的奮鬥地點。經過下機過海關排大長龍的、對交通方式不熟的折騰，洗完澡馬上小睡了一下。五點出去熱食給了我活力，發現附近吃飯地點很方便也就放心了。

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第一餐問飯店櫃檯，哪裡有東西吃？她拿出地圖畫給我看，那裡有幾家茶餐廳。

茶餐廳！好。出發前我聽過茶餐廳這三個字，我二姊說可以每天去茶餐廳。

五分鐘我就晃到了茶餐廳外。看看有家比較土味的就進去了。問問店員，要內用。

要在這裡吃是嗎？他比了他前方座位，先坐下來！掃這個點餐。

我就看到在台灣香港餐廳看到的菜單了，法蘭西多士、多士、多士的。

我後來看到桌上的菜單，看到一個素字，就點了那個。

一小碗老火湯先上來，我猜是煮很久所以叫老火。

排骨加白色木耳。我人生首次見過這個組合。

接著上菜了，一碗圓鼓鼓的白飯，一大盤現炒的蓮藕加黑木耳加有點黑色的菇。

我這一年吃的全部蓮藕都沒這分量。這分量夠四個人吃吧。我只好浪費食物了。

白飯很夠味。很扎實很香的白飯。好像台灣沒這樣的白飯。台灣的白飯沒味道的。

這全部分量我就算很餓很餓也沒法吃完。在台灣馬來西亞新加坡我都沒有過這樣一人份吃不完的經歷。

回來看著窗外漸暗，多棟建築物後方有座山。今天因為完全著急能不能順利抵達目的地，全部景色沒有留意。

我住在一所嶄新的校園，一棟叫國際中心的飯店，我喜歡叫它飯店不是宿舍，我不知道住在這裡的人是誰，很少遇到人進出，進出都要拍卡，他們叫「拍卡」，就是刷卡的意思（他們的卡叫octopus，買東西坐車都可以用，刷卡機上面就寫tap octopus）。電梯旁坐了一個警衛，專顧這座電梯。每天大約中午時間我會去搭地鐵找書店，跟在一堆學生屁股後面，一條馬路要分兩三段過，交通燈會發出嗶嗶刺耳聲像時鐘壞掉的聲音就是可以過了，這裡車速很快不是開玩笑的。

每個馬路路口，會有「望右、望左」大大的寫在馬路上的提示，一開始以為是給車看的，往左往右，後來發現英文是look right是給行人看，叫你看右邊來車。走幾次發現這提示很實用，因為你會忘記車從哪個方向來。

我第一次享受到自然光的寫作是在香港。我坐在一個外突出建築的書桌打字，繞著透明窗，在九樓。對面有三分之一樓包布起來整修中。三分之一是一棟白色的學校樓，我斜對面一個大十字架。這應該是好運的預兆。我此生還沒有過視野這麼好的書桌。會看到一條空中連通道，人來來去去，但不多。下面馬路也沒有外面的車子，一直都是公車開進開出。路過的行人沒幾個。很無聊說不上安靜或是有活力的風景。

我貪陽光，會把窗簾全部拉開。沒多久真的會刺眼。遮起來舒服些。

我最先去的是油麻地。馬上想再去幾次。那個活力與雜亂。人才會醒過來。如果一直在校園裡沒出來，真的會悶死。我沒有很喜歡住在這個遠離塵囂的校園，我想去雜亂點的地方，或是住進香港人住的房子。已經離開大學太久了，對這樣乾淨明亮的地方很陌生。我瞎進去晃一圈，這些空間美好到和外面那些雜亂擁擠沒有關係。

我去香港是沒有計畫的。有一點點。從兩位友人收了一點資料。有看到一個書店名單，不過沒有寫到Aco books，是巧遇謝曉虹她介紹的，說灣仔是張愛玲寫的地方，不過後來我看到黃碧雲的《烈佬傳》寫更多。所以就去了Aco。去完問店員介紹一間書店，他叫我去深水埗，找一拳、獵人，我本來還在猶豫要不要去深水埗看美荷樓，所以就去了，不過去完書店，就沒力去美荷樓。

去一拳，在窗台座位就擺了一疊《大鴻》，上面有一本sample。腳很痠就不客氣坐下來看了。我真相信書要被看到是可以有心安排的，就像《大鴻》的位置一樣。看完我就想買，上面沒標價，去問店員，說三百。

三百港幣？！還明知故問，不然是台幣嗎。

對，因為是寄賣的。

我心想寄賣和三百什麼關係呢。三百我實在買不下手。一般書只要一百多。

後來買了其他書，又問店員介紹書店。她說，獵人。在外面路口。

回來後我發IG限動，標示這兩家書店，其實我只是一時起意。結果一拳很興奮地給我訊息，我也很興奮（因為在這裡自閉），就說謝謝你讓我看了《大鴻》，但太貴我下不了手。老闆問我來多久做什麼，我就簡單說了。他說要送我小禮物，放在樓下櫃檯。我本來要拒絕，但人家叫我笑納，又想會不會只是一時說說，最後也沒得空拿來，也就沒有去多想，說好啊。

沒想到行動力超強隔天禮物就來了。我有預想到老闆要送我《大鴻》，果然是《大鴻》！真的非常不好意思。

書到手我好奇查了，價錢是一百八。這合理。原來是店員講錯了！

美麗的講錯。如果他講一百八，我可能也會考慮很久。三百是不用想了。畢竟在外面我只靠現金，得留點萬一。

結果我就獲得奇書《大鴻》。

（待續）

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