【家庭plus．生活停看聽】跟長輩溝通 別只講道理

圖／達志影像

文／李坤隆

在朋友的眼中，我一直是個比較理性的人，而我自己也認為如此。

或許是因為這樣的個性，即使是面對自己的家人，我還是一直強調要講道理。雖然有些時候顯得不近人情，不過在長期的適應之後，太太也習慣，連孩子也變得比較不會無理取鬧了。

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但是，這樣的個性一面對父母，似乎就沒輒了。就拿最近的例子談。

那天，我們在談孩子的教養問題，媽媽說：「囡仔若不乖，就一定要打。」我不以為然說：「不行啦，至少要講道理啊！」「講什麼？囡仔根本聽不懂。」「就是因為聽不懂，咱才要教。」我忍氣吞聲地說，沒想到媽媽加重語氣：「對啦，你就是多念些書，較有水準，可以講道理，不像我這種庄跤人，什麼都不懂。」我知道她已經動氣，所以刻意低聲下氣說：「媽，話不是這樣講，我講的是道理啊！」「對啦，你較懂道理，我都不懂啦。」她再提高語調。

我知道衝突一觸即發，所以準備離開現場，讓彼此都可以冷靜一下，沒想到媽媽卻大聲喊著：「我知道阮不識字，不會講道理，比不上你啦！」我聽了很生氣，但為免事端擴大，看了媽媽一眼，然後就離開了。

事後，姊姊來了解我跟媽媽之間的衝突，一直勸我對父母不要這麼衝，尤其姊姊轉述媽媽的心情，說：「媽媽也知道你的個性，不過她一直哭著強調，她已經快要進棺材了，為什麼你還要跟她爭執？」我聽了，不發一語。

事情過後，我深自檢討，雖然講道理是自己的個性，也在教育孩子上得到不錯的效果，但是父母終究是父母，如果一味將自己個性赤裸裸地展現，或許理論上沒有錯，不過卻不近人情，更不是身為人子該有的應變方式。

於是，在之後的應變中，我選擇盡量用情感去感受她的言語，不要以理性與她討論事情，有時自己的心裡覺得不舒服，但是想到媽媽年紀愈來愈大，我又何忍一再惹她生氣？

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