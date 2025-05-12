【家庭plus．婚姻研究院】矛頭都指我 超不爽

矛頭都指我 超不爽

文／慧音

「你的水杯有要拿下車嗎？」「要啊，妳沒有幫我拿喔？」「又我？你講話可以不要這樣子嗎？聽了好厭煩，問你有沒有要拿下車，不就是想幫忙拿，可不可以不要再這樣講話，真的很受不了……」

那天，我忍無可忍，情緒整個大爆發，劈哩啪拉地朝外子連發好幾枚炮彈，他應該被炸得不輕，從那次之後，再也沒有聽到：妳沒有、妳沒有幫，妳都不會……這些字眼出現。

請繼續往下閱讀...

俗話說：「冰凍三尺，非一日之寒。」我絕對不是毫無預警情緒失控，而是累積一段時日了。已經不記得從什麼時候開始，東西忘了帶、事情沒處理好時，外子當下第一個反應總是：妳沒有，妳沒有幫，妳都不會，妳忘了……對，沒錯！矛頭都是指向「我」。

家庭日常生活的瑣碎之事幾乎由我囊括，一來是體恤外子工作壓力大，二來是這種他不擅長的，由我來處理更有效率。豈知演變成稍有疏忽或遺漏，責任歸屬就落在我身上，外子開口閉口都是「妳」。

碰到問題不該如此反應，而是要以解決方向為出發點，那才是主軸。若是偏離軌道，讓帶有情緒的字眼先站出來，不但對解決問題本身毫無幫助，還會衍生出更多麻煩。如前言提到的事件，當下如果說：「要拿喔，麻煩妳幫我拿一下。」還能有後續嗎？事情也就圓滿結束。

在那之後，兩人都很有默契不再提及此事，但從每次的對話中，可以感受到，他已明瞭習慣成自然的話語讓人不悅，我則在內心默默由衷感謝願意自我修正的外子。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法