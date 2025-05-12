自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．婚姻研究院】矛頭都指我 超不爽

2025/05/12 05:30

矛頭都指我 超不爽矛頭都指我 超不爽

文／慧音

「你的水杯有要拿下車嗎？」「要啊，妳沒有幫我拿喔？」「又我？你講話可以不要這樣子嗎？聽了好厭煩，問你有沒有要拿下車，不就是想幫忙拿，可不可以不要再這樣講話，真的很受不了……」

那天，我忍無可忍，情緒整個大爆發，劈哩啪拉地朝外子連發好幾枚炮彈，他應該被炸得不輕，從那次之後，再也沒有聽到：妳沒有、妳沒有幫，妳都不會……這些字眼出現。

俗話說：「冰凍三尺，非一日之寒。」我絕對不是毫無預警情緒失控，而是累積一段時日了。已經不記得從什麼時候開始，東西忘了帶、事情沒處理好時，外子當下第一個反應總是：妳沒有，妳沒有幫，妳都不會，妳忘了……對，沒錯！矛頭都是指向「我」。

家庭日常生活的瑣碎之事幾乎由我囊括，一來是體恤外子工作壓力大，二來是這種他不擅長的，由我來處理更有效率。豈知演變成稍有疏忽或遺漏，責任歸屬就落在我身上，外子開口閉口都是「妳」。

碰到問題不該如此反應，而是要以解決方向為出發點，那才是主軸。若是偏離軌道，讓帶有情緒的字眼先站出來，不但對解決問題本身毫無幫助，還會衍生出更多麻煩。如前言提到的事件，當下如果說：「要拿喔，麻煩妳幫我拿一下。」還能有後續嗎？事情也就圓滿結束。

在那之後，兩人都很有默契不再提及此事，但從每次的對話中，可以感受到，他已明瞭習慣成自然的話語讓人不悅，我則在內心默默由衷感謝願意自我修正的外子。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應