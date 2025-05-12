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【家庭plus．健康頻道】殭屍體操 全家動起來

2025/05/12 05:30

殭屍體操 全家動起來殭屍體操 全家動起來

文／黃宗玄

現代人，物質生活豐富，但身體健康卻不容易兼顧。

如果身心健康，不只可以減少醫療支出，降低醫療資源的浪費，還能從根本對全家人的健康，都帶來助益。去年底，注意到一位日本名醫發明的「殭屍體操」這個簡單又好持續的方法，推薦給大家試試。

殭屍體操顧名思義就是如殭屍般站在原地小踏步，若能抬高腳跟，用腳尖踏步，效果更佳。但有腿疾或腰腿無力的人切忌勉強，量力即可；然後放鬆上半身左右擺動（像孩子耍賴一樣），比目前盛行的超慢跑簡單。不需要刻意「甩臂」的動作，可以降低肩關節的傷害。只要「身體放鬆」，搭配「雙腳原地踏步」就可以了。其中的祕訣是身體愈放鬆愈好。這樣不只可以增加血管彈性，還可以降三高。

於是，我總是利用吃飽飯後的時間，先走個20分鐘，再進行殭屍體操10分鐘。一邊看電視，一邊進行，也是可以的。方便又省事呢！

殭屍體操不需要刻意節食也能瘦。主要是因為雙腳原地踏步的過程中，會作用到腹部，這樣的效果，比走路更好。也可以說，是最「無痛」的健康瘦身法。它的減重效果，在研究指出，是超過超慢跑的。以自己實測兩個多月的時間，就瘦了2.5公斤，而且是集中在肚子的內臟脂肪！真的非常神奇。

這種全面性的運動，降低的不只是體重，更是讓肌肉健壯，癌症、慢性病等危險因子降低的好運動。推薦給大家！

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