【藝術文化】駐奧地利代表處推2025歐洲台灣文化年 6月起啟動擴及3國

劉玄詠（左2）將與狄特曼（右2）、瓦爾特（左1）共同演出「當東方遇見西方」音樂會，旅居德國的兒子也將赴維也納共襄盛舉。（駐奧地利代表處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠與外交部長林佳龍今年2月的「雙部長會商」，定調共同推動「文化外交」，為此，駐奧地利代表處以高效率促成外交部與文化部合辦「2025歐洲台灣文化年」，將自6月起陸續邀請8個台灣團隊到奧地利、克羅埃西亞及斯洛維尼亞3個國家演出，節目已排到12月，預計舉辦12場音樂會及電影放映活動。

「2025歐洲台灣文化年」將自6月啟動，台灣原聲童聲合唱團率先登場。（駐奧地利代表處提供）

駐奧地利大使劉玄詠表示，此次長達7個月的歐洲文化年活動規畫，除為落實賴清德總統「價值外交」政策，也因今年故宮文物將赴捷克與法國展出，盼藉此次密集的台灣團隊展演活動，跨部會連結外交部、文化部及故宮的國際文化交流，分進合擊，讓更多歐洲國家的人們認識台灣豐富多元的文化面貌。

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率先於6月登場的有2團，首先是將於5月下旬啟動歐洲巡演的台灣原聲童聲合唱團，來自台灣玉山山腳下的原住民布農族部落孩童，將以心靈深處清澈、純淨又和諧的歌聲，從台灣偏鄉唱到國際舞台，駐奧地利代表處也特別邀請團員們於6月8日赴維也納演出。緊接著是由NSO國家交響樂團小提琴鄧皓敦、林芷卉、中提琴陳猶白、大提琴連亦先、豎琴解瑄及單簧管朱玫玲組成的室內樂團，將於6月11日赴維也納，音樂會內容除西方古典曲目之外，還將演出台灣作曲家李元貞、林京美具客家風情的樂曲，以及鄧雨賢膾炙人口的《四月望雨》改編成四重奏。

之後還有7月榮興客家採茶劇團，8月台灣合唱團以及台灣電影展，以及9月新竹縣客家八音團「當東方遇見西方」音樂會及台北愛樂合唱團巡演，12月再由朱宗慶打擊樂團巡演壓軸。值得一提的是，其中將於9月19日在維也納金廳的布拉姆斯廳登場的「當東方遇見西方」音樂會，除邀請到新竹縣客家八音團於下半場演出，「音樂大使」劉玄詠也將變回演奏家身分，以長號四重奏現身參與演出。

身為台灣第一位取得國立維也納音樂院長號演奏家文憑的劉玄詠，師事奧國知名音樂家侯斯特．庫伯爾伯克（Horst Küblböck），此次侯斯特的兒子維也納愛樂首席長號狄特曼．庫伯爾伯克（Dietmar Küblböck），還有侯斯特的愛徒維也納交響樂團獨奏長號演奏家瓦爾特．福格邁爾（Walter Voglmayr），都將與劉玄詠共同演出。

劉玄詠指出，「當東方遇見西方」將展現歐洲古典音樂和台灣傳統歌謠相遇激發出的火花；而此次「2025歐洲台灣文化年」邀請的團體，除包括不同族群，還有使用西方樂器詮釋台灣傳統歌謠，以及展現台灣傳統樂器之美的演出，希望讓歐洲人了解到台灣文化的多元其實是來自不同族群文化在這個島嶼上兼容並蓄的發展成果。

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