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【藝術文化】迎接518國際博物館日 到故宮體驗科技看文物

2025/05/13 05:30

【藝術文化】迎接518國際博物館日 到故宮體驗科技看文物故宮南院圖書館於5月期間舉辦國際博物館日腦性書展。
（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕迎接518國際博物館日，國立故宮博物院南院與北院分別推出各項活動，配合今年主題為「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」（The Future of Museums in Rapidly Changing Communities），除518當日免費開放參觀並有各項優惠之外，也有不少與科技相關的展覽內容，不只在518當天，而是從現在開始，延伸到未來。

【藝術文化】迎接518國際博物館日 到故宮體驗科技看文物故宮北院將可愛逗趣的神獸文物「甪端」設計成彩繪拼圖磁鐵。
（故宮提供）

首先是北部院區將參加於5月14日在華山1914文化創意產業園區的「518國際博物館日響應行動—科技應用體驗」，展現博物館在創新科技領域的多元成果。518博物館日當天則在正館推出「獨角獸出沒？！」手作活動，以及當日下午在正館舉辦「典藏凝視與科技應用」藝文沙龍講座，將由故宮院長蕭宗煌、副院長余佩瑾、台大人類學博物館館長林開世，以及故宮數位資訊室研究員吳紹群等人共同參與，內容聚焦「台灣意象」數位展經驗與5月27日即將開展的「眾神降臨—沉浸故宮3.0數位展」，探討故宮如何結合創新科技轉譯典藏文物，開發雙向互動的展示溝通模式，拓廣新興觀眾參與。

【藝術文化】迎接518國際博物館日 到故宮體驗科技看文物故宮北院將可愛逗趣的神獸文物「甪端」設計成彩繪拼圖磁鐵。
（故宮提供）

南部院區則以「腦科學博物館」為靈感，活動內容結合數學、科學與數位科技領域，推出闖關活動、實境解謎與創意手作等精采體驗，南院表示，要讓觀眾大呼「超耗腦」！尤其實境解謎包「南宮學員之校慶大作戰」，搭配語音導覽機開啟展廳冒險之旅，就可沉浸在南宮學院的迷幻世界。另於5月17日、18日上午有「打不開的魔法寶盒」手作體驗。相關活動，詳詢故宮官網或北院、南院臉書粉絲專頁。

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