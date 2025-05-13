【藝術文化】新北循環設計展登場 「異百貨」想像城市永續未來

「進未來」主題展區梳理循環設計的概念、實踐應用及國際趨勢，更多了對於未來的想像。（新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新北市政府文化局主辦的「2025新北市循環設計展：異百貨 STRANGE MALL」，邀請方序中擔任策展人，結合百貨公司場域概念與建築垂直動線，透過3大主題「逛生活、玩轉生、進未來」，以展覽、互動、音樂與虛擬購物體驗，帶領觀眾從生活出發重新想像循環設計的實踐方式。即日起至6月15日，於府中15的3至5樓登場。

展覽以百貨公司場域為靈感，從購物行為視角出發，結合永續產業案例與創新材料展示，引導觀者理解物件再利用與重生的可能性。新北市文化局表示，觀眾不僅能看見回收材質製作的設計成品，也能實際參與雲端購物互動，體驗循環設計如何與日常消費融合。同時，展覽主題曲更邀請金曲歌手黃子軒創作，融入電子與遊戲音樂語彙，讓觀展體驗從聽覺就開始進入「異百貨」的奇幻氛圍。

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5樓「逛生活」主題聚焦好好穿、好好用、好好吃、好好玩等4大面向，展出新北市與當代循環設計相關品牌與實踐；4樓「玩轉生」則以淤泥、廢棄布料、木料、紙張等材料為原料，展示轉生材質的各種創意應用；3樓「進未來」則由國際與在地趨勢切入，呈現循環設計的概念、應用與想像空間，搭配虛實交織的空間體驗，讓觀眾在移動與參與中體驗「可再生的未來」。

此外，展覽期間同步舉辦系列工作坊與設計座談，5月10日由「不廢新設計」帶來「海廢轉生術」工作坊，引導參與者認識海廢議題並動手創作飾品；5月17日「小小循環設計家」工作坊則由工業設計師許向罕主講，啟發學員從日常物件觀察與設計，探索永續創意實踐的可能。詳詢府中15官網。

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