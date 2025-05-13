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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】富二代不好當

2025/05/13 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／平均

很多人以為，接管家裡的事業就是富二代，但我本身以及聽過很多例子，在在都顯示，富二代並不好當。

不是所有的富二代，都能空降公司重要職位，閒暇之餘到公司露個臉，年終即可有大筆財富入袋。更多的是要從基層學起，除了學習公司作業流程外，還得學管理、經營人脈，公司規模大的，遇到不同派系，恐怕還得打通任督二脈來讓自己的接班，順利進行。

我自己是承接媽媽開創的事業，沒有灑狗血的情節，但是承接上一代開創的事業，壓力真的不容小覷。媽媽和阿姨是在台中自創品牌開設餐廳，爾後隨時代潮流，慢慢將餐廳轉型成麵包店，當年叱吒風雲時，台中餐飲圈沒有人不知道家族這個品牌，最為人津津樂道的是，媽媽她們姊妹倆獨扛公司營運，舉凡找店裝潢、開設菜色、找專業廚師、辦活動衝人氣，之後收加盟店，擬定加盟契約，輔導加盟店營運上線，全都自己來。圈內的人無不佩服她們身為女性，居然能這樣大刀闊斧地展店。加盟店最輝煌時期，我們一共有7家店，媽媽她們不只管理自己的店舖，還會抽空去輔導加盟業主。到我接班時，只留兩家麵包店在經營。

時光流轉，大環境一直在變動，對我來說，麵包店要有專業師傅生產麵包蛋糕，才有辦法營運的，雖然我一直在現場學習、工作，但是做烘焙這塊我真的沒有熱忱。當媽媽跟我商量，由我接手時想要怎麼經營店舖，深思熟慮後，我決定去學中餐，以自己的雙手，創造營業額。

店舖轉型後，我一邊開店、一邊考取中餐執照，以有機健康為前提，料理食材，這些年間也養出一批愛吃我做的餐點的饕客。初期，遇到客怨或挫折，尤其是遇到Covid-19營收掉三成，深深覺得自己好不爭氣，媽媽她們打下一片餐飲江山，我卻無法引領大夥再上戰場，回到以前的光榮時刻。

但是，每客餐點均由自己的雙手料理，再端上桌給顧客享用，食物會說話，空盤子也會說話，它們在告訴我「妳有自己的強項」、「媽媽她們是那個時代的巨星，而妳是妳自己的驕傲」，大概是我誠懇、努力、踏實，老天爺也眷顧我，老顧客多半都待我如朋友般，時常和我話家常，餐廳內總充滿熱絡的交談聲，好幾組常客都已吃到互相熟識，交談聲和盤叉碰撞的聲音，在我的店裡形成一首美麗又動人的交響曲。我想我也是個成功的富二代，是心靈富足。

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