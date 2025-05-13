【家庭plus．香草隨食札記】台灣百合 島嶼精神象徵

坊間常見「白花百合」多數是鐵炮百合，台語稱為「鼓吹花」。

文、圖／蔡以倫

台灣百合，是原生本島的高砂百合，花瓣邊緣帶有一抹淡紫紅色，為其特徵。

春日北海岸，遊客如織。老梅綠石槽，白沙灣戲水，還有「國境之北」的石門、富貴角，雖稱不上熱門，卻總有人潮流連。近夏時節，沿海山坡，台灣百合悄然綻放，宛如白色喇叭，迎風面海，悠悠吟唱，成為打卡熱點。

北海岸台灣百合，是原生本島的高砂百合，花瓣邊緣帶有一抹淡紫紅色，為其特徵。從海岸邊坡，直到海拔3千公尺嶔崎山崖，無論貧瘠，都見分布。堅韌不拔，自然也常被視為島嶼精神象徵，不分族群，台灣百合常用以鼓舞人心，與土地共生共榮。

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當花季結束，百合地上部凋零，彷若從未存在過，低調隱身過冬。地下白色鱗莖，來春萌發新芽，象徵「逆境重生」的生命哲學。百合鱗莖是一味中藥材，味甘微苦，性微寒，有「生津止咳、清熱安神」等作用，隨採藥需求與棲地減少，現僅在人跡難至坡地現蹤，曾一度瀕危。

百合可分食用與藥用品種，食用種鱗莖肥大，肉質細膩且有甜味，可入菜或甜品，主要來源為日本與中國，近年台灣亦有少量栽培。民間花圃所見白花百合多為鐵炮百合，是常見的插花及園藝用百合。園藝品種如「香水百合」則以花形碩大、色彩多變、香氣濃郁為特色，專為觀賞栽培。

原生種台灣百合，數百年來，戌守海疆，也讓自己成為一道亮麗風景線。我常想在16世紀，葡萄牙航海者首次接近台灣時，或許正是遠遠望見崖上繁花盛開的百合，才發出「Ilha Formosa!（美麗之島）」的讚歎。

正式入夏前，來到北海岸的石門，除了戲水、嘗美食、吃肉粽，不妨留心這片土地上的濱海植物。台灣百合花形大方、香氣清雅、姿態堅毅，正是代代台灣人精神寫照。（作者為淡水香草街屋主人）

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