自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】台灣百合 島嶼精神象徵

2025/05/13 05:30

坊間常見「白花百合」多數是鐵炮百合，台語稱為「鼓吹花」。坊間常見「白花百合」多數是鐵炮百合，台語稱為「鼓吹花」。

文、圖／蔡以倫

台灣百合，是原生本島的高砂百合，花瓣邊緣帶有一抹淡紫紅色，為其特徵。台灣百合，是原生本島的高砂百合，花瓣邊緣帶有一抹淡紫紅色，為其特徵。

春日北海岸，遊客如織。老梅綠石槽，白沙灣戲水，還有「國境之北」的石門、富貴角，雖稱不上熱門，卻總有人潮流連。近夏時節，沿海山坡，台灣百合悄然綻放，宛如白色喇叭，迎風面海，悠悠吟唱，成為打卡熱點。

北海岸台灣百合，是原生本島的高砂百合，花瓣邊緣帶有一抹淡紫紅色，為其特徵。從海岸邊坡，直到海拔3千公尺嶔崎山崖，無論貧瘠，都見分布。堅韌不拔，自然也常被視為島嶼精神象徵，不分族群，台灣百合常用以鼓舞人心，與土地共生共榮。

當花季結束，百合地上部凋零，彷若從未存在過，低調隱身過冬。地下白色鱗莖，來春萌發新芽，象徵「逆境重生」的生命哲學。百合鱗莖是一味中藥材，味甘微苦，性微寒，有「生津止咳、清熱安神」等作用，隨採藥需求與棲地減少，現僅在人跡難至坡地現蹤，曾一度瀕危。

百合可分食用與藥用品種，食用種鱗莖肥大，肉質細膩且有甜味，可入菜或甜品，主要來源為日本與中國，近年台灣亦有少量栽培。民間花圃所見白花百合多為鐵炮百合，是常見的插花及園藝用百合。園藝品種如「香水百合」則以花形碩大、色彩多變、香氣濃郁為特色，專為觀賞栽培。

原生種台灣百合，數百年來，戌守海疆，也讓自己成為一道亮麗風景線。我常想在16世紀，葡萄牙航海者首次接近台灣時，或許正是遠遠望見崖上繁花盛開的百合，才發出「Ilha Formosa!（美麗之島）」的讚歎。

正式入夏前，來到北海岸的石門，除了戲水、嘗美食、吃肉粽，不妨留心這片土地上的濱海植物。台灣百合花形大方、香氣清雅、姿態堅毅，正是代代台灣人精神寫照。（作者為淡水香草街屋主人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應