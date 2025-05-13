【家庭plus．親子會客室】分攤家事 好處多多

分攤家事 好處多多

文／陳碧紋

「噢！又是我洗碗！」這是孩子還是國小時，我最常聽到抱怨的話，我會回說：「還是你要洗菜、煮菜呢？」孩子就會閉上嘴巴，乖乖去洗碗。隨著孩子年紀增長，我也會增加他們的家事量，訓練做家事的能力！

現在孩子已經分別讀國、高中了，有次讀高中的哥哥參加學校的露營活動，回來很開心地跟我說：「媽，我們這組男生只有我會炒菜跟煮湯，同學還說我炒的菜很美味。還好你在家有教我這些，沒想到能派上用場。」

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就讀國中的妹妹因為有做家事，所以學校的打掃都能做得很細心，做事情也很有效率，經常得到老師的讚美，還因此當班上的衛生股長。

以前因為我比較忙碌，所以才規定孩子要分攤家事。雖然常聽到他們在抱怨，沒想到影響這麼大，現在他們做事比較有效率，會分配時間做，家事也愈做愈好，同時也滿有成就感。

對我來說，做家事跟讀書一樣重要，尤其身為家裡的一份子，才能養成對家裡的責任感。

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