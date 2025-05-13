限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【家庭plus．親子會客室】分攤家事 好處多多
分攤家事 好處多多
文／陳碧紋
「噢！又是我洗碗！」這是孩子還是國小時，我最常聽到抱怨的話，我會回說：「還是你要洗菜、煮菜呢？」孩子就會閉上嘴巴，乖乖去洗碗。隨著孩子年紀增長，我也會增加他們的家事量，訓練做家事的能力！
現在孩子已經分別讀國、高中了，有次讀高中的哥哥參加學校的露營活動，回來很開心地跟我說：「媽，我們這組男生只有我會炒菜跟煮湯，同學還說我炒的菜很美味。還好你在家有教我這些，沒想到能派上用場。」
請繼續往下閱讀...
就讀國中的妹妹因為有做家事，所以學校的打掃都能做得很細心，做事情也很有效率，經常得到老師的讚美，還因此當班上的衛生股長。
以前因為我比較忙碌，所以才規定孩子要分攤家事。雖然常聽到他們在抱怨，沒想到影響這麼大，現在他們做事比較有效率，會分配時間做，家事也愈做愈好，同時也滿有成就感。
對我來說，做家事跟讀書一樣重要，尤其身為家裡的一份子，才能養成對家裡的責任感。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應