【藝術文化】2025傳藝金曲劇展6月開跑 4齣奪獎好戲接力演出

毛斷計畫《文武天香》3位主角，左起鄭紫雲、吳承恩、古翊汎。（傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立傳統藝術中心首度策畫「傳藝金曲劇展」，邀請曾獲重大表演獎項包含傳藝金曲獎在內的4部傑出作品接力演出。昨（13）日宣告記者會上，傳藝中心主任陳悅宜表示，很多優秀的傳統戲曲作品首演後，因諸多原因無法重現，此次劇展除讓好戲有機會重新開箱，也期待看見他們經過反覆淬煉成型的經典，這是傳藝中心對經典戲曲深厚的寄望。

窮劇場×江之翠劇場《感謝公主》詮釋人在歷史洪流中的徬徨與進退兩難。（傳藝中心提供）

4部作品將自6月27日至8月10日在台灣戲曲中心小表演廳接力登場，並由真快樂掌中劇團的《王爺飯》打頭陣，於6月27至29日演出。《王爺飯》曾獲第33屆傳藝金曲獎最佳年度作品獎，以人間國寶江賜美的演藝經歷為創作主體，訴說戲班行走江湖的酸甜苦辣，戲中的《飛劍英雄傳—兄妹復仇記》呈現出廟口布袋戲刺激、通俗、華麗的演出風格，評審盛讚「全劇自然、真實呈現布袋戲藝人的生命情境，令觀眾忘了這是一場戲劇表演」。

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真快樂掌中劇團《王爺飯》訴說戲班行走江湖的酸甜苦辣。（傳藝中心提供）

7月4至6日再現毛斷計畫《文武天香》，是第34屆傳藝金曲獎最佳年度作品獎的得獎作品，本劇中3位主角在宛如自由異托邦的天香樓裡，生出非同尋常的情愫，不斷透過戲中戲扮演，將舊日的隱密羈絆、難以表達的情感一一展開，獲評審讚譽「大時代小人物卻也能面對生命，為愛與情誼做奉獻犧牲，情到深處亦能感動觀眾，忠孝節義至此有全新當代面觀」。

台北海鷗劇場《國姓之鬼》透過多段戲中戲營造出現實世界與多重宇宙的實虛結構。（林育全攝，傳藝中心提供）

窮劇場×江之翠劇場的《感謝公主》，將於7月25至27日演出，此劇不僅榮獲第35屆傳藝金曲獎評審團獎，更是台新藝術獎歷年來第一個奪下年度大獎的傳統戲曲作品。取材宋元南戲《朱弁》，將朱弁的流離與一名1950年代台灣政治犯的生命故事，進行有機連結與互文，跨時空交織的兩段故事，精準詮釋人在歷史洪流中的徬徨與進退兩難。評審們大力推崇「南戲經典劇目的當代演繹，傳統表演文本與現代劇場書寫完整融合」。

將於8月8至10日壓軸演出的台北海鷗劇場《國姓之鬼》，曾獲第35屆傳藝金曲獎最佳導演獎，以及第22屆台新藝術獎表演藝術獎。此劇打破線性敘事方式，透過多段「戲中戲」營造出現實世界與多重宇宙的「戲中戲中戲」的實虛結構，展開對於「國姓爺」的激烈討論，評審高度肯定「導演運用劇場空間、舞台元素與物件的手法多元，持續聚焦於演員表演能量的釋放，開創出新的戲曲面貌」。

「2025傳藝金曲劇展」詳詢官網。

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