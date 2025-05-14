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【藝術文化】綠島人權藝術季「149海浬的時間」 透過藝術召喚島嶼創傷記憶

2025/05/14 05:30

「綠島人權藝術季」雙年展揭幕，5月17日至9月21日於人權館綠島園區展出。（記者翁聿煌攝）「綠島人權藝術季」雙年展揭幕，5月17日至9月21日於人權館綠島園區展出。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕文化部國家人權博物館主辦「綠島人權藝術季」，昨（13）日舉辦開幕活動。文化部長李遠表示，人權館預算今年又被刪減2,000萬元，但仍然會透過募款、合作等方式，將活動持續辦下去，「我不會妥協。」他指出，「刪預算表示我們對抗的不只是遺忘，還有扭曲及輕視，」許多人用扭曲的眼光去看待白色恐怖時期，這才是他最痛心的。

本次藝術季展覽亮點之一為藝術家王德瑜的大型充氣裝置《N22.40》，作品靈感來自白色恐怖受難者蔡焜霖前輩生前的分享。（人權園區提供）本次藝術季展覽亮點之一為藝術家王德瑜的大型充氣裝置《N22.40》，作品靈感來自白色恐怖受難者蔡焜霖前輩生前的分享。（人權園區提供）

人權博物館館長洪世芳說，本屆「綠島人權藝術季」以「149海浬的時間：對抗遺忘」為題，回應自1951年起政治受難者從基隆港被押解至綠島的歷史航程，透過藝術召喚島嶼創傷與記憶的縱深。

「綠島人權藝術季」由台新藝術獎視覺藝術獎得主高森信男擔任總策展人，與曾哲偉、張文豪共同策畫，聚焦「渡海登島」的核心，邀集23組國內外藝術家參與，其中包含7組來自海地、克羅埃西亞、馬來西亞、香港、印尼、越南等地的國際藝術家，展出錄像、裝置、繪畫、聲音與文件檔案等多樣形式，以藝術探討歷史的記憶與抵抗，並思索當代人權議題的表述。

洪世芳提及，展覽亮點之一為藝術家王德瑜的大型充氣裝置《N22.40》，創作靈感來自白色恐怖受難者蔡焜霖生前的分享。蔡焜霖曾形容王德瑜的作品有如「在綠島海水中被擁抱的自由與愉悅」，成為《N22.40》的出發點，也回應政治受難經驗中罕見卻深刻的人性光亮。

此外，藝術季搭配一系列教育推廣活動，包括策展人導覽、創作工作坊、校園座談會等。展覽期間與台北「飛地書店」、台中「潮返書店」、嘉義「島呼冊店」、台南「南渡策室×無有為獨立書店」、台東「書粥」等獨立書店合作，舉辦人權主題巡迴書展，7至9月將邀請策展人及藝術家錄製Podcast節目，展開人權與藝術的對話。

「綠島人權藝術季」展覽自5月17日至9月21日在人權博物館綠島園區展出，活動資訊可查詢「綠島人權藝術季」官網及臉書粉專。

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