【藝術文化】台北愛樂少年樂團「唯我獨尊V」音樂會 5/25登場

台北愛樂少年樂團透過定期演出培養樂手的自信與熱情。（台北愛樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北愛樂少年樂團透過定期演出與多元形式的藝術合作，培養8至18歲樂手在演奏中找尋自信與熱情。將於5月25日在台北市中山堂登場的「唯我獨尊V」音樂會，由指揮劉柏宏與游家輔共同領軍，樂團將攜手4位經選拔脫穎而出的獨奏者共同呈獻。

4位優秀的少年獨奏者，包括低音提琴江少恩、長笛鍾堃煒、單簧管張裕宣及中提琴林秉寯，將分別呈獻19世紀最偉大的低音提琴家波特西尼的《b小調第2號低音提琴協奏曲，第1樂章》、浪漫樂派德國音樂家萊內克的《D大調長笛協奏曲，第3樂章》、西貝流士之前芬蘭最偉大音樂家克魯塞爾的《f小調第2號單簧管協奏曲，第1樂章》，以及福賽斯的《g小調中提琴協奏曲，第3樂章》，展現舞台上「唯我獨尊」的光采。

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此外，樂團也準備多首交響名作，包括音樂會開場將演出舒伯特優雅的《羅莎蒙》序曲，下半場則有葛令卡的《盧斯蘭與魯蜜拉》序曲，以急速活潑的節奏與充滿俄羅斯風情的旋律，展現樂團合奏默契。聖桑斯的《骷髏之舞》以小提琴模擬骷髏敲響骨頭的聲響，描繪一場幽默又詭異的亡靈狂歡夜；穆索斯基的《荒山之夜》則鋪陳出神祕詭譎的氛圍，透過強烈動態與層層堆疊的管弦聲部，營造出宛如魔幻場景般的音響圖像。詳詢OPENTIX。

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