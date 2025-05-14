自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．全球觀測站】矽谷租屋 遊牧新生活

2025/05/14 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／趙凱喬

又再次收到了來自公寓管理處的續約通知信。美國矽谷租屋，像是一場漫長且昂貴的生存遊戲。對許多在此地奮鬥打拚的人來說，如何安頓身體與心，是一項現實又殘酷的課題。

這幾年矽谷出現了「租屋遊牧族」：他們不再追求長年的穩定，而是採取靈活轉租與搬遷策略，以求取租金優惠與生活彈性。他們遷徙頻繁，居住時間短暫，卻也因此更懂得精打細算。

起初，我難以理解這種頻繁「逐租金而居」的行為。但隨著在美國生活時間一長，便逐漸意識到，這或許是許多人在高昂居住成本下的無奈之舉。尤其是租客一旦入住，隨著市場波動，租金每年往往都得再漲個3～8%，即便想長期穩定居住，如此的漲幅也總令人吃不消，更遑論許多人的收入增長幅度，遠遠趕不上這般快速的租金攀升。

與台灣不同，美國許多的出租型公寓，通常是由公司或集團統一經營管理整個社區，從幾十戶到上千戶都有；而為了吸引新租客，這些管理方不時會提供首月免費、免押金、甚至送高達數千美元的入住禮金。若你能接受一年一搬，行李簡化、家具精簡，選擇這些優惠方案，就能把原本的高租金降至可接受的範圍。有些人甚至將搬遷規畫成每年的固定行程，像是一種生活的「重啟」，在不同的季節與地點，展開新一輪的生活實驗。

當然，「遊牧」不是沒有代價，搬家畢竟是一種壓力，打包與整理讓人疲憊不說，每次搬遷都伴隨著重新適應新社區與生活圈的挑戰，另外還得費心處理網路、水電等生活必需品的移轉，以及駕照、銀行、醫療等重要地址的變更手續。這樣的生活模式，對於有孩子的家庭、或需要長期穩定空間的人並不理想，但對一些單身上班族、自由工作者或外派人士來說，這種不穩定性反而可能是一種自由──他們得以搬遷至不同社區甚至城市，體驗多元的生活節奏、拓展人際網絡，認識更豐富的人文風貌。

在這樣的遊牧模式下，租屋不再僅是尋覓一處「住所」，更像是「選擇如何過日子」；你可以選擇將金錢投入於一個心儀、但價格逐年攀升的空間，也可以選擇一種策略性的遷徙，以降低生活開支。生活不再是被迫適應某個地點，而是有意識地重塑自己的步調與優先順序。

從另一個角度來看，每次搬家，都是一次與自我對話的契機，藉此重新審視過往的生活，捨棄不再需要的物品，徹底擺脫積累的陋習。那些因斷捨離而節省下來的租金與空間，或許也在無形中幫助我們清理內心的負擔。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應