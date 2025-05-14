【家庭plus．全球觀測站】矽谷租屋 遊牧新生活

圖／達志影像

文／趙凱喬

又再次收到了來自公寓管理處的續約通知信。美國矽谷租屋，像是一場漫長且昂貴的生存遊戲。對許多在此地奮鬥打拚的人來說，如何安頓身體與心，是一項現實又殘酷的課題。

這幾年矽谷出現了「租屋遊牧族」：他們不再追求長年的穩定，而是採取靈活轉租與搬遷策略，以求取租金優惠與生活彈性。他們遷徙頻繁，居住時間短暫，卻也因此更懂得精打細算。

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起初，我難以理解這種頻繁「逐租金而居」的行為。但隨著在美國生活時間一長，便逐漸意識到，這或許是許多人在高昂居住成本下的無奈之舉。尤其是租客一旦入住，隨著市場波動，租金每年往往都得再漲個3～8%，即便想長期穩定居住，如此的漲幅也總令人吃不消，更遑論許多人的收入增長幅度，遠遠趕不上這般快速的租金攀升。

與台灣不同，美國許多的出租型公寓，通常是由公司或集團統一經營管理整個社區，從幾十戶到上千戶都有；而為了吸引新租客，這些管理方不時會提供首月免費、免押金、甚至送高達數千美元的入住禮金。若你能接受一年一搬，行李簡化、家具精簡，選擇這些優惠方案，就能把原本的高租金降至可接受的範圍。有些人甚至將搬遷規畫成每年的固定行程，像是一種生活的「重啟」，在不同的季節與地點，展開新一輪的生活實驗。

當然，「遊牧」不是沒有代價，搬家畢竟是一種壓力，打包與整理讓人疲憊不說，每次搬遷都伴隨著重新適應新社區與生活圈的挑戰，另外還得費心處理網路、水電等生活必需品的移轉，以及駕照、銀行、醫療等重要地址的變更手續。這樣的生活模式，對於有孩子的家庭、或需要長期穩定空間的人並不理想，但對一些單身上班族、自由工作者或外派人士來說，這種不穩定性反而可能是一種自由──他們得以搬遷至不同社區甚至城市，體驗多元的生活節奏、拓展人際網絡，認識更豐富的人文風貌。

在這樣的遊牧模式下，租屋不再僅是尋覓一處「住所」，更像是「選擇如何過日子」；你可以選擇將金錢投入於一個心儀、但價格逐年攀升的空間，也可以選擇一種策略性的遷徙，以降低生活開支。生活不再是被迫適應某個地點，而是有意識地重塑自己的步調與優先順序。

從另一個角度來看，每次搬家，都是一次與自我對話的契機，藉此重新審視過往的生活，捨棄不再需要的物品，徹底擺脫積累的陋習。那些因斷捨離而節省下來的租金與空間，或許也在無形中幫助我們清理內心的負擔。

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