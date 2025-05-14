【自由副刊．書與人】 寫這本小說，我強迫自己在天黑以前停筆 － 李昂談《彼岸的川婆》

小說家李昂。

專訪◎郝妮爾 攝影◎潘少棠

小說家李昂新作《彼岸的川婆》。

李昂（1952-）新作《彼岸的川婆》，雖是其「靈異三部曲」的最終章，然而有別於2004年《看得見的鬼》及2011年的《附身》，這本長篇小說模糊現實之間的那條線，使得魔幻的「川婆」亦如小說家的附身――的確是附身，不是化身。這個受「神神鬼鬼」養大的作者，在本書中創生出她的「靈異寫實」之筆調。

李昂自宅客廳一角。

文中大量出現以台灣原生植物為原型的素材――漏蘆、老虎心、仙草、田代氏鼠尾草，還有外來的火炬薑等，當中有些用來熬煮成一碗用來遺忘的「川婆ㄟ湯」，使得川婆所在之彼岸，彷彿也預示著死後的世間仍存在著國土與疆界。標誌界線，卻並非畫地自限，而是一條能夠清楚指向自我的軌跡現身。所謂的自我，包括性別、政治、生死之間的探問思索。

請繼續往下閱讀...

李昂家中的小小神龕。

我們不妨也從這個部分，認識李昂所謂「靈異寫實」之屬，此乃相對於西方的「魔幻寫實」之說，且更附著台灣島嶼之文化風貌而生的筆法。是根基於台灣的景貌、宗教文化儀式、社會政治乃至人情事理等等「寫實」，生出的「靈異思考」，再以這思考路徑重新放眼其所生處的台灣。

李昂收藏的臺靜農書法。

李昂說，在不久前的一場對談之中，曾聽聞一個年輕的女學生與朋友分享：「小說從捨棄情愛開始著眼，到兩岸不同的燒王船形式，拉大關懷的人生、生命層面與格局，但結果最後還是觸及到政治？」面對這個問句，李昂不卑不亢，道：「一個作家有可能寫作一輩子而不涉及政治嗎？又或者是，思考人生，有可能不涉及信仰嗎？我說的政治與信仰，都是廣義的定義，不是所謂綠藍白之間、不是佛教或者伊斯蘭之間。現在因為對現實的政治覺得紛紛擾擾，希望作家超然不要去碰觸，可是可能嗎？」

《彼岸的川婆》中藍臉鬼王原型。（李昂提供）

在修行與寫作之間，我選擇了後者

為豐原「圓環福德祠」供奉的魁星開光。（李昂提供）

《彼岸的川婆》開篇之初，有段文字很迷人，寫著：「我一直知曉自己有十分敏細的體感。彷彿我的身體極微薄，不是體積的薄，而是一種因為極易穿過，瞬間就通過，所以才叫薄。還有一種透，就是一種一清二楚，粒粒分明，因為粒粒分明，所以立即了然。」

豐原「圓環福德祠」法會（前排左到右）梁冀陶、廖仁聖、黃文成、李昂、（後四）謝靜國。 （李昂提供）

小說雖寫得迷人，實際上，李昂有大半生的時間，都在與這薄透的狀況抗拒、拉扯。

「拜拜五人組」成員之黃文成、梁冀陶、李昂、廖仁聖（由左至右）。（李昂提供）

「差不多在學生時期，我就知道自己的體質不太一樣。像是在小說中也有提到，分明處在空無一人的地方，我卻覺得熱熱鬧鬧，周圍好像有某些東西，卻無法清楚指認。有的時候是也是氣味先行――腐臭味或者是花香，偶爾會有硫磺味莫名所以陣陣飄來。又或者，是半夢半醒之際睜開雙眼，會看到暗影滑過前方。」李昂說，諸如此類不勝枚舉，她嚇個半死，卻不敢張揚，生怕也嚇到他人，因此只敢暗暗地尋求幫助。

李昂說，她逐漸明白，懷著此般敏感薄透的狀態，有兩個選擇：「若是潛心修行，我或許會走向靈姬、道士，但我很早就好像命定地走向另一條路：寫作。」

後來有些具靈異能力的人說她暴殄天物，不多加利用此份才情，而李昂則甚至一直到2004年，才書寫完成小說《看得見的鬼》。這些過程，都是其來有自。「因為我很怕啊，怕死了。」她說。像是懷抱著一個只有自己才知道的祕密，她向高僧大德請益，得知如想學得手印、符咒，好擋住各種可能靠近的不速之客，只會適得其反，最好的方法是屏蔽、切斷相應。「後來，也有人跟我說，『這些外面的東西』很多只是剛好路過，彼此保持不互相侵犯的狀態才是好的，我覺得的確是滿管用的。」

從「黑暗李昂」的標籤出走

想要封印自己的恐懼，然最後求僧問聖反而諸多獲益。除了神鬼之事，她也曾問自己在文學中的牽連。

「小說家宋澤萊說我是『黑暗的李昂』，我也自忖為什麼我的小說總是如此黑暗。問過許多高僧大德，他們給我的回覆不外乎是要我寫光明面，比如佛教就有像天女散花這樣美好的故事。但我想說，這類美好的故事也不多，而且如果我真的懂怎麼往那條路徑走，還需要來問你們嗎？」

這個問題，直到後來她因緣際會，遇見了達賴喇嘛尊者而有所改變。

李昂說：「那次，我問了尊者一樣的問題：為什麼我寫的東西總是那麼黑暗？他給我的答覆我始終忘不了――尊者說，『你看我這張臉的臉皮，還滿好看的對嗎？不過我這顆頭是禿的，就沒那麼好看了吧？然而，如果我們從更高遠的地方往下看，你不會去區分面容好看或者禿頭難看了。』」

李昂說達賴喇嘛尊者的回應簡單但深刻，也是唯一一個不會只要她寫光明面的，脫離非此則彼的相對論述。她過去也讀了很多禪道、老莊之屬，知道這些道理都是貫通的，「只是不曉得為什麼，直到那一刻我才被點醒。意識到自己長年來都太執著自己書寫的黑暗面，如果抽離出來，光與暗根本也是同一件事情。甚至，也是到那個時候，我才開始習慣與身邊的靈異之屬共處，不再特別想要屏蔽或者害怕。」

然而，靈異三部曲前後仍花了二十年才完成。

農曆七月，川婆現身

小說家寫作上面對真正「靈異」之事，還是得回到《彼岸的川婆》來談。

這部作品花了五年才完成，其實不像李昂的書寫節奏，在長達六十年的寫作生涯，她極度自律，如果沒事，早上醒來後，開始寫作，維持基本上兩、三年就出版一部長篇的節奏。不過書寫《彼岸的川婆》之際遇到疫情，眾人的日常都被打亂，最明確的改變之一就是全球封城，旅外不再能成為選項，也因為如此，李昂才開始與友人結伴拜拜，走進神靈聚會之所在，一點一滴親臨眼前的，虛實有之，揉合成小說的原型，初命名為《神靈集聚》。

「可是，那個時候怎麼寫都不對，以文學批評的角度來說，就是找不到一個中心把一切對齊聚焦。」

直到2024年農曆7月，突然之間，不知為何，她開始能去面對通靈者說她的職責是「川婆，掌三途川引渡亡魂女」。原來她寫了那麼多神靈之事，最終就是缺了一個引路人的角色，而李昂這才終於「甘冒大不韙」，與川婆（河川接引女神）相對接引。她強調，她自己認為，這才是這部小說最大的靈異之處。

「那一陣子，我從醒來就開始寫，不過傍晚前一定停筆。因為整場寫作的體驗相當奇特，而黃昏又是人各方面感觸與意志力最薄弱的時候，總感覺自己容易被入侵。所以我肯定在天黑之前收工，強迫自己不可以再寫，因為我真的不知道天色暗下以後會『打開』什麼。」

無法打開的「什麼」，被鎖進小說之中，待讀者問津。又，如今看來，《彼岸的川婆》簡直一記迴力鏢。李昂年少時期曾以為自己背對而行的方向，此刻仍迴旋到自己的手上，以川婆之名，鄭重託付於此。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法