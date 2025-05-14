【自由副刊】 陳少／通勤百事哀

◎陳少

◎陳少

身為桃園台北通勤族的一分子，每天搭車往返六十公里，須耗費兩個多小時。

總以為自己撐不過三年，如今卻已集滿十年，換不了什麼傲人的里程碑，充其量只有悲苦的紀念碑。

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悲，是早上六點多起床；苦，是晚上六點多到家──這是正規的例行公事，可遇不可求的標準時間。倘若遇到下雨或車禍，都會破壞上班的日常軌跡。

先說說下雨天吧，我乘坐的客運，在桃園某條路會經過兩所學校。我七點前上車，學生七點後到校，彼此相安無事不衝突，客運五分鐘便駛離這條路，拐彎上交流道。一旦下雨，平時比我晚出門的學生和接送學童的汽機車，全都提早上路塞在一塊，這條路瞬間變成天堂路，能在三十分鐘內脫離，就該謝天謝地了。

至於車禍，指的是在路上遇到別人出車禍，九成五發生在國道，時速通常會降到二十、三十公里，甚至一覺醒來還沒下交流道。唉，差不多該拿起手機了：「不好意思，今天高速公路出車禍大塞車，我會比較晚進公司。」沒錯，我只是比較晚進公司，並不是遲到。別人造成交通壅塞，怎能列為我的出勤瑕疵。

回顧這十年的通勤生涯，唯一的心願就是在客運好好睡一覺，但這個願望經常破滅──前面兩位從桃園聊到台北，後面LINE的提醒聲呱呱作響，豔陽天靠窗乘客不肯拉窗簾，隔壁這傢伙竟然跺腳……唉，可不可以讓我好好睡上一覺。

新冠疫情過後，客運司機出現離職潮，我常常在車尾看到「誠徵大客車駕駛」的廣告，班次愈來愈少、班距也愈來愈長，2024年甚至還有一條路線完全停駛，驚動民意代表前來關切與協調。

邁入下一個十年，我祈願每位司機都健健康康，所屬公司都有遵守勞基法。拜託每位乘客都能關掉手機聲音，讓我靜靜補眠，接下來工作八小時的水深火熱，可不是開玩笑的。●

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