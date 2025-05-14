【自由副刊】 楊瀅靜／烏龜的優雅

◎楊瀅靜

◎楊瀅靜

確切感受悲傷五階段，是我被關在陽台時，整整十小時。當狂風煽動鐵鋁門，我被反鎖在沒有手機、書籍的世界，洗衣機待洗的衣物，被機器攪亂纖維，低低怒吼，現實沒有對接我的腦波，這是否認。

我問自己大好春日為什麼困在這裡？宛如《後窗》中腿傷主角，眼睛就是望遠鏡，憤怒掃射每一戶人家，在戲劇性的時刻，並沒有目睹哪一戶的謀殺案，身為不得不的目擊者，缺乏希區考克式的娛樂，只有斜對角下方二樓陽台的烏龜目擊我的憤怒。

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時間應該過去很久，家裡的貓來鐵鋁門邊探望我，貓叫聲撓我，我搥著強化玻璃，以聲音回應貓。如果有神燈，摩擦一次召喚，那麼我轉動門把的手，已經許了千百次願望。將所有認識神明的名號都呼喊萬遍，虔誠向神時，貓也不斷叫喚我，叩請貓神「虎爺」前來關照貓時，斜眼又見二樓烏龜悠閒繞陽台漫步。從高處俯瞰社區全景，更遠處是山，近些有綠樹，小花園裡常遇見的野貓散步路徑，被幽禁的午後我一次弄清。

心情實在太糟，強迫自己進入接受階段，還好今日不需出門，沒有迫在眉睫的稿件要趕，爐上無烹煮東西，只要撐到室友下班，虛度的光陰都能平安無事。轉頭又瞥見二樓烏龜爬向紅色大水桶，斜靠著休憩，我便順手將身旁水桶倒轉，坐在桶面，決心學習牠閒適的優雅。

十個小時後，終於踏進室內，客廳除溼機滿水，室友困惑地問：「不是早上出門前才倒過水嗎？」

我說：「那大概是我今天淚水、汗水和尿液的總和吧。」走進浴室，打開水龍頭，想像二樓的陽台，烏龜正爬進滿水的桶裡，在黑夜中痛痛快快游上好幾圈。●

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