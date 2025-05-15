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【藝術文化】518國際博物館日起跑 全台博物館聚焦科技體驗 文化幣加碼回饋

2025/05/15 05:30

文化部長李遠說明文化幣加碼回饋活動，青年朋友可以響應國際博物館日之際，享受各博物館的活動，也能放大手中的文化幣。（記者董柏廷攝）文化部長李遠說明文化幣加碼回饋活動，青年朋友可以響應國際博物館日之際，享受各博物館的活動，也能放大手中的文化幣。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕為迎接一年一度的「518國際博物館日」，文化部昨（14）日在華山1914文化創意園區舉辦記者會，展現台灣各博物館的核心價值與多元魅力，更宣布全台各縣市博物館推出多項活動，聚焦科技應用於博物館的體驗。

國立故宮博物院呈現《走入畫中》沉浸式數位體驗，取材自北宋郭熙所繪〈早春圖〉，引導觀者如飛鳥般俯瞰古畫各個視角。（記者董柏廷攝）國立故宮博物院呈現《走入畫中》沉浸式數位體驗，取材自北宋郭熙所繪〈早春圖〉，引導觀者如飛鳥般俯瞰古畫各個視角。（記者董柏廷攝）

李遠致詞時說明，「博物館不是難懂的知識、遙不可及的地方，而是歡迎大家共同參與，也是有趣、好玩的場域」，要讓年輕人透過進入博物館，理解他們是生活在一個有文化、有歷史的土地上，而不是一個虛無縹緲的環境。

史博館推出《酷獸奇航》VR虛擬實境。（記者董柏廷攝）史博館推出《酷獸奇航》VR虛擬實境。（記者董柏廷攝）

為回應國際博物館協會（ICOM）公布的2025國際博物館日主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」（The Future of Museums in Rapidly Changing Communities），文化部以「博物館與科技應用體驗」為主軸，展示國立故宮博物院、國立歷史博物館等9所博物館，推出的VR（虛擬實境）與實境解謎、數位遊戲等結合青年力量及應用創新科技的成果，期盼邀請民眾走入各館，親身體驗各博物館透過科技與沉浸式技術的應用，將博物館典藏結合主題知識，轉化為容易接觸與理解的展示內容。

國立故宮博物院及國立台灣史前文化博物館榮獲2024年博物館認證館所，由文化部長李遠（中）贈予獎項。（文化部提供）國立故宮博物院及國立台灣史前文化博物館榮獲2024年博物館認證館所，由文化部長李遠（中）贈予獎項。（文化部提供）

李遠表示，今年的博物館特別強調科技的創新及青年的參與，因此，文化部除了邀集各館展現近年文化科技創新成果，配合博物館日，也同步推出「博物館青春出任務」文化幣加碼回饋活動。5月17至18日兩天，只要在文化部所屬館所使用文化幣購買門票、文創商品或參與收費體驗活動，即可享13至15歲消費1點送1點、16至22歲消費2點送1點的加碼優惠，也就是13至15歲青年有機會將600點放大為1200點、16至22歲則有機會獲得最高回饋600點的優惠。「這只是開始，未來我們會有更多結合文化幣的規畫，要讓青年走進博物館」。

李遠也提到近期公布的「百大文化基地」入選名單，在博物館日時，文化部所屬博物館將率先響應，史博館在5月23日、29日首發「城南串串．文青咖甜蜜」路線，以牯嶺街小劇場、紀州庵文學森林兩處文化基地鄰近特色景點規畫走讀路線。

此外，昨日李遠也親自授證予2024年文化部博物館評鑑認證計畫結果獲得「博物館認證」的國立故宮博物院及國立台灣史前文化博物館，以表彰博物館的專業典範。

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