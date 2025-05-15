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【藝術文化】希望兒童合唱團7月遠征歐洲 聯邦銀募資助夢起航

2025/05/15 05:30

「希望兒童合唱團」7月將前進歐洲參加「第10屆國際青年音樂節」及「維多利亞克拉科夫國際合唱」比賽，用歌聲串連世界、讓世界聽見台灣。（聯邦文教基金會提供）「希望兒童合唱團」7月將前進歐洲參加「第10屆國際青年音樂節」及「維多利亞克拉科夫國際合唱」比賽，用歌聲串連世界、讓世界聽見台灣。（聯邦文教基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕被譽為台灣最美歌聲的「希望兒童合唱團」，將於今夏7月代表台灣前往歐洲，參加斯洛伐克第10屆國際青年音樂節、波蘭維多利亞克拉科夫國際合唱比賽，並舉辦多場「聽見台灣」文化交流音樂會。為幫助這群來自屏東原鄉部落的原住民學童圓夢，聯邦銀行與聯邦文教基金會共同發起「希望兒童合唱團《讓世界聽見台灣》」公益募資計畫，目標募集新台幣200萬元，即日起至5月25日開放捐款。

希望兒童合唱團成員多為家境清寒的原鄉學童，雖學習資源有限，卻因對音樂的熱愛與堅持，屢次受邀代表台灣登上國際舞台，用排灣古調與純淨歌聲傳遞文化之美。然而，昂貴的出國經費始終是沉重負擔。此次募資活動盼集結社會大眾力量，協助孩子勇敢出發。

今年演出曲目除英語與拉丁語，更首度挑戰波蘭語演唱，展現孩子跨越語言與文化的勇氣。合唱團執行長蔡義方表示：「透過參賽站上國際舞台，我們希望為部落孩子打開學習視野，建立自信，讓他們相信自己值得被世界看見。」

聯邦銀行強調，這不只是一場音樂旅程，更是改變孩子人生的重要契機。多年來，該行與基金會持續推動教育公益，盼藉由實際行動支持原鄉孩子追夢。無論金額多寡，每一筆捐款，都是孩子音樂之路的重要推手。詳詢聯邦文教基金會網站。

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