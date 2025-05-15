【藝術文化】長笛大師舒茲再訪台 改編羅密歐與茱麗葉浪漫首演

舒茲（左）與長崎麻里香有10年好交情，兩人將攜手演出。（新象提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕維也納愛樂長笛首席卡爾-海因茨．舒茲（Karl-Heinz Schütz）再登台，攜手鋼琴家長崎麻里香（Marika Nagasaki），共同分享他精選的樂曲，包括由舒茲親自改編的普羅高菲夫《羅密歐與茱麗葉》組曲，將在明（16）日的音樂會中首演。

在昨天的抵台記者會上，舒茲說自己小時候就愛上普羅高菲夫《羅密歐與茱麗葉》組曲，小澤征爾指揮的版本反覆聆聽不下百次，聽到CD壞掉。雖然在維也納愛樂有很多機會演奏《羅密歐與茱麗葉》舞劇組曲的樂團版本，非常熟悉，但直到有一天聽到中提琴與鋼琴演奏版本，他心想，長笛應該也可以試試？於是舒茲著手改編，以浪漫的主題樂章開啟，依循莎士比亞原著的敘事線，將茱麗葉之死的樂段放在樂曲最終，並將細碎的小樂段整合，而成為目前的給長笛與鋼琴版本。

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此外，在主辦此次音樂會的新象藝術總監樊曼儂央請下，舒茲還將演出布列茲難度非常高的《長笛與鋼琴小奏鳴曲》。對舒茲來說，布列茲不只可以用聽的，也可以用讀的；布列茲的音樂是濃烈的，深度密度皆高，而就作曲家創作的技巧而言，布列茲與巴赫有相似的地方，因此在整場音樂會的選曲與排序，從巴赫到布列茲，有相承的脈絡可循。而此行與他攜手演出的長崎麻里香，擁有特殊的琴韻，能夠在此曲與舒茲完美對話。

「王者再臨 舒茲長笛演奏會」，將於16日在台北國家音樂廳演出。此外，舒茲也將於17日在基隆表演藝術中心演藝廳、18日在台中國家歌劇院大劇院舉辦「NTSO舒茲與國台交」音樂會。

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