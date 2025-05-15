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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．婚姻研究院】退婚 尊重孩子選擇

2025/05/15 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／林秦

朋友美珍最近跟我說她女兒退婚了，我很詫異，因為幾個月前才吃到美珍女兒的訂婚喜餅，怎麼就退婚了呢？

美珍說女兒和男友已經交往了好多年，雙方家長都認為該是定下來的時候，所以就訂婚，也選好結婚的日子。但是美珍很明顯感受到女兒自訂婚以來就常常悶悶不樂，問女兒原因，都說沒什麼事，美珍也就沒有多問了。怎知有一天女兒竟說她不想結婚了，而且還要解除婚約。

美珍乍聽也很吃驚，因為美珍的家庭很傳統保守，且左鄰右舍都知道她女兒訂婚了，還說結婚的紅包都已準備好了。這下女兒竟然說要解除婚約，讓美珍一時之間不知如何是好，畢竟禮餅也吃了，雖不收大聘，但傳統的小聘，在親家母的堅持下，美珍還是收了。現在女兒說要退婚，該怎麼辦啊？

女兒說自訂婚以來，她常常問自己，真的喜歡未婚夫嗎？還是只因交往久了，理所當然就該跟他攜手走入婚姻？這個問題一直在她的腦海裡打轉。且她還沒準備好就要結婚了，這又讓她很恐慌，也找了不少人諮商過，但還是沒有辦法解開她的心結，所以才想也許解除婚約，對她來說，才是擺脫泥淖最好的辦法。

美珍很納悶，為什麼女兒不在訂婚前就提出她的困惑，這樣大家就不會白忙一場，也不會造成雙方的困擾。女兒說看雙方家長都這麼開心，她自己也覺得可以試試看。可是訂婚後，她的不安和擔憂與日俱增，所以才提出解除婚約的要求。雖然覺得女兒很任性，但美珍也覺得女兒的擔憂不無道理，如果能盡早發現問題，就踩剎車，未必不是好事，畢竟婚姻是大事，不可兒戲。

她決定主動解除婚約，並且委婉向對方父母說明原因，所幸對方也很明理，雖然覺得可惜，但也只能成全。

美珍退了男方的小聘還有禮餅的錢，還給了男方30萬元。雖然男方不收30萬元，美珍跟對方說是他們不對，主動解除婚約，對男方感到很抱歉，所以務必請男方一定要收下，並且跟男孩子說，雖然不能當她的女婿，卻可以當她的兒子，兩家還是能多多來往。

我很佩服美珍的智慧和識大體，現在美珍的女兒雖然和未婚夫解除了婚約，但也一直保持著很好的友誼，男方還是時常到她家走動，而美珍也會和男方的父母一同出遊，美珍說沒有「親家」這個身分，大家彼此相處起來反而更自在，就像好朋友一樣。

時代不同了，我們雖說勸和不勸離，但是若能在發現問題時，就趕快解決問題，結果也未必不是好的，就像美珍沒有勸女兒要想開些，反而尊重女兒的選擇，不僅讓女兒重展笑靨，也多了個兒子，和可以一同出遊的好朋友呢。

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